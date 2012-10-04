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Hükümete Suriye'ye asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'den geçti

Hükümete Suriye'ye asker gönderme yetkisi veren tezkere 129 ret oyuna karşılık 320 oyla TBMM'den geçti

04 Ekim 2012 17:57

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi konusunda hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 129 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. Genel Kurul'daki kapalı oturum 3 saat 20 dakika sürdü.

Tezkerede, Suriye'de devam eden krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe olduğu kadar, ulusal güvenliğe de menfi etkisi giderek artan şekilde görüldüğü belirtildi.
 
Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsamında, 20 Eylül 2012'den itibaren Türkiye topraklarına da saldırgan eylemlerin yöneldiği anımsatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:
 
“Müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.
 
Bu durum, ulusal güvenliğimize ciddi tehdit ve riskler oluşturan bir aşamaya ulaşmıştır. Bu itibarla, ülkemize yönelebilecek ilave risk ve tehditlere karşı zamanında ve süratle hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 1 yıl süreyle izin verilmesini Anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim.” Tezkere belgesinin tam metni için tıklayın...
 

Oylama süresince Meclis'in dışarıyla bağlantısı kesildi

 
 
T24 Ankara muhabiri Hülya Karabağlı, TBMM'de 3 saat 20 dakika süren kapalı oturum sırasında cep telefonlarının çalışmadığını, manyetik alanın kilitlendiğini aktardı. Meclis'in Genel Kurul salonuna giden tüm koridorları kapatıldı. Parlamento muhabirlerinin görev yaptığı basın koridoru boşaltıldı. Oylama süresi boyunca internet erişimi engellendi. Milletvekilleri, Genel Kurul'dan çıktıktan sonra, çay ocakları ve koridor ve kulis bahçesinde dolaşabildi. Kapıları aşıp odalarına gitmeleri mümkün olmadı.

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