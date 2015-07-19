Beşir Atalay: Öncelikli tercihimiz ortak bir hükümetin kurulması

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, koalisyon müzakerelerine ilişkin olarak, "Biz bütün samimiyetimizle enerjimizi ortak hükümet kurmak için harcıyoruz. Eğer bütün bunlar sonuç vermezse millete gideriz" dedi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (19 Temmuz 2015) Beşir Atalay'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

-7 Haziran seçiminde sandıktan çıkan sonucu nasıl okuyorsunuz?

Parti olarak hep milli iradeyi korumak için çalıştık, bugünlere vesayet mekanizmalarıyla mücadele ederek geldik. Şu anda ortaya çıkan tablo bizim açımızdan olumsuz olsa da milletimizin tercihi bizim için değerli. Bu seçimdeki mesajı çok önemli görüyoruz. Ben de bir sosyolog olarak milletimizin basiretini, önsezisini çok yüksek görüyorum. 13 yıl sonra tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde edemedik ama yüzde 41 oyumuzu şöyle de değerlendirmek lazım: Sadece 5 ilde milletvekili çıkaramadık. CHP ile aramızda 16 puanlık fark var. AK Parti hâlâ Türkiye’nin omurgasıdır. Her kesimden oy alıyoruz.

-AK Parti’nin kurucularından biri olarak, oylarınızdaki 9 puanlık düşüşü nasıl açıklıyorsunuz?

Bu sorunun cevabını hâlâ arıyoruz. Genel merkezde şu an kafa yorduğumuz, üzerine çalıştığımız konu bu.

-Oyların düşüş nedenini anlamak için iki kamuoyu araştırması yaptırdığınız doğru mu?

Evet, araştırmalar yaptık. Ayrıca genel başkanımız gruplar halinde milletvekilleriyle ve il teşkilatlarıyla buluşarak değerlendirmelerini aldı. Şimdi bütün bunları iyi bir rapora çevirmeye çalışıyoruz. Şu an yazım aşamasında. Bayramdan hemen sonra, 2. tur görüşmelerden önce bitirmiş oluruz.

-Nasıl bir rapor olacak?

Bu analiz çalışmasında hiçbir sınır koymayız. Her şey söylenir. Kişiselleştirmeden, oy kaybına neden olan bütün faktörleri sıralayacağız. Seçim ortamının şartları, kampanyamız, verdiğimiz mesajlar, geçmişteki tasarruflarımız, yerel yönetimdeki sorunlar gibi tüm etkenleri gözden geçireceğiz. Oy kaybının fazla yaşandığı illere sosyal bilimcilerden oluşan özel heyetler gönderdik. Onların il bazında getirdiği veriler var. Kendi iç bünyemizdeki sorunları da tespit edeceğiz.

-Peki o raporun ön sonuçlarına göre AK Parti’nin oy kaybetmesinin nedenleri neler?

Raporun içeriğini kamuoyuyla paylaşmamız söz konusu değil. Dar kapsamda kalır. Daha önce 29 Mart yerel seçimlerinde oy düşmesi meydana gelmişti. O zaman da benzer bir rapor yazmıştık. Sadece genel başkana sunarız. O nasıl değerlendirir, kurullara sunar mı sunmaz mı, kendi kararıdır.

‘Tercihimiz erken seçim değil, ortak hükümet’

-Koalisyon ihtimali mi daha güçlü, yoksa erken seçim ihtimali mi?

Biz bütün samimiyetimizle enerjimizi ortak hükümet kurmak için harcıyoruz. Eğer bütün bunlar sonuç vermezse millete gideriz.

-Erken seçim olursa AK Parti’nin oyları daha da düşer mi, yükselir mi?

Düzenli olarak her ay gündem araştırması yaptırıp “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” diye soruyoruz. Seçim sonrasında yaptırdığımız araştırmalarda, 7 Haziran’dan daha yüksek oy alacağımız çıkıyor.

-O artış sizi yeniden tek başınıza iktidara taşıyacak oranda mı?

Veriler öyle görünüyor ama bu hemen seçime gitmeye gerekçe değil. Ortak bir hükümetin kurulması öncelikli tercihimiz. Tabii yüzde 41’in, Meclis’teki 258 milletvekilinin, büyük parti olmanın hakkını koruyarak, adaletli bir hükümet kurmak istiyoruz.

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