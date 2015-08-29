Beşir Atalay: 3 dönemlikler de aday olabilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, yeni düzenlemeyle, 3 dönemlik olduğu için 25. dönemde aday olmayanların 26. dönem başvurabileceklerini belirtti.

Beşir Atalay, partisinin seçim takvimi çerçevesinde aday adayı başvurularının 31 Ağustos Pazartesi günü sabah 08.00'den itibaren başlayıp, 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Atalay, AKP Genel Merkezi'nde yapılan MYK ve MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, AKP'nin bütün seçim çevrelerinde seçime katılma kararı aldığını belirterek, bunu Yüksek Seçim Kurulu'na bildireceklerini kaydetti. Aday tespit ve sıralamasıyla ilgili daha önce de olduğu gibi yine merkez yoklamasıyla adaylarını belirleyeceklerini ifade eden Atalay, şunları söyledi:

"Burada belki önemli bir husus başvurularla ilgili. Başvuruları aslında hafta sonu olmasa başlatacaktık. Pazartesi, 31 Ağustos'ta aday adaylığı başvuruları başlayacak partimizde. Kısa bir süre dört gün 3 Eylül perşembe akşamına kadar. Yani 31 Ağustos pazartesi günü sabah 8.00'de başlayacak, 3 Eylül perşembe günü saat 19.00'a kadar aday adaylığı başvuruları tamamlanmış olacak. Bunu özellikle süre kısa olduğu için ifade etmek istiyorum. Bir de biliyorsunuz kamu görevlileri ile ilgili bir takvim vardı, onu Yüksek Seçim Kurulu açıklamıştı. Ben de bunu hatırlatma babında tekrar edeyim. 31 Ağustos Pazartesi günü akşamına kadar kamu görevlilerinin istifa etmesi gerekiyor. Onların süresi daha kısa, bu sık takvim içinde bütün bu işlemlerin yapılması gerekiyor."

'Engelli adaylar ödeme yapmayacak'

Aday adaylarından başvuru ücreti olarak 7 Haziran seçimindeki uygulamayı sürdüreceklerini dile getiren Atalay, "Erkek adaylar 5 bin lira ödeyecek, kadın adaylar 2 bin 500 yüz lira ödeyecek. Engelli adaylar ödeme yapmayacaklar. Onların engellilik tespiti gerekiyor. O raporları getirenlerden herhangi bir ödeme alınmayacak" dedi.



Atalay, aday adaylarının başvurularını genel merkeze yapabilecekleri gibi herhangi bir il başkanlığına da yapabileceklerini ifade etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay, partisinin aday belirleme sürecine ilişkin de "Komisyonlar kurulacak değerlendirmeler yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz son aday listelerinin teslimi olarak 18 Eylül akşamını verdi. Dolayısıyla bütün çalışmalar tamamlanacak ve 18 Eylül akşamına kadar partiler Yüksek Seçim Kurulu'na aday listelerini sunmuş olacaklar. Sonra onun denetlenmesi, kesin listelerin yayınlanması var. Ama partiler için önemli olan 18 Eylül tarihi" diye konuştu.

3 dönem kuralı

AK Parti'nin 12 Eylül'deki büyük kongresinin de MKYK ve MYK'da ele alınan diğer bir konu olduğunu belirten Atalay, bu kongreye ilişkin kararın bir önceki MKYK toplantısında alındığını anımsattı.

Bugün de kongreye ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiğini ifade eden Atalay, "Teşkilat başkanımız kongre hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. O da hızla yürüyor. O konuda herhangi bir sorun yok. Bütün birimlerimiz, kongreye hazırlanıyor. Onun hem hukuki boyutları var hem tabii yapılacak etkinlikler var. Kongremiz bir anlamda seçim startımız da olacak. Seçimle ilgili ilk mesajlarımızı bu büyük kongremizde vermiş olacağız. O yönde de çalışmalarımız var. Kongremizin söylemi, billboard, orada dağıtacağımız dokümanlar vesaire, o çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor" dedi.



Atalay 3 dönem kuralıyla ilgili soruya da şu karşılığı verdi:



"3 dönem kuralıyla ilgili geçen MKYK'da karar verilmişti. Şu anda bir tüzük komisyonumuz var, çalışıyor. 3 dönemliklerle ilgili adaylıkta biliyorsunuz bir düzenleme yapılıyor. Yani 25. Dönem olan, benim durumumda olanlar, 3 dönemlik olduğu için 25. Dönem'de aday olmayanlar şimdi 26. Dönem olduğu için başvurabilecekler. Ayrıca bu kısa sürede 3. dönem olmuş olanlar da yine adaylık için başvurabilecekler. Kural tamamen kalkmıyor ama tüzüğümüzde böyle bir düzenleme yapılıyor. 3 dönemle ilgili çözümlememiz bu şekilde."



Atalay, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni kabineyle ilgili twitter üzerinden açıklamaları vardı, bunun toplantıdaki yansımaları nasıl oldu?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"O konuda çok açıklamalar yapıldı. Yani bu konuda Başbakanımız da açıklama yaptı. Bizler de yaptık. İlk defa ülkemizde bir seçim hükümeti modeli uygulanıyor. Anayasa gereği Cumhurbaşkanımız seçime götürüyor parlamentoyu ve Anayasa gereği bir mecburiyet içinde bir hükümet kuruluyor. Bu bir koalisyon değil. Bu AK Parti'nin bir hükümeti değil. Bu bir erken seçim. Neticede Anayasa'nın getirdiği sınırlar içinde bir zorunluluk. Dolayısıyla o yorumların burada yapılması tabii çok yanlış. Sayın Bahçeli burada epey çelişkili tutumlar içinde. Doğrusu zor bir durum da yaşıyorlar. Onları mazur görmek lazım, bugünlerdeki telaşlı ve aşırı, hakaret içeren açıklamalarından dolayı."