Beşiktaş'tan en iyi ikinci başlangıç

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımını 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu sonuçla hem ilklere imza attı hem de 6. kez yer aldığı bu organizasyonda ilk 3 maçlar itibarıyla en iyi ikinci performansını ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak 1997-1998'de yer alan siyah-beyazlı takım, ilk deneyimindeki 3 maçlık periyotta başarılı sonuçlara imza attı.



Bayern Münih'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak grup mücadelesine başlayan Beşiktaş, evinde üst üste yaptığı karşılaşmalarda Paris Saint-Germain'i 3-1 ve Göteborg'u 1-0 mağlup ederek 3 maçta 6 puan elde etti.

Söz konusu dönemin ardından bu sezon dışında 4 kez daha Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alma fırsatı bulan Beşiktaş, aynı başarıyı gösteremedi. 2000-2001, 2003-2004 ve 2007-2008 sezonlarında birer galibiyet ve ikişer yenilgi sonunda üçer puan alabilen siyah-beyazlı ekip, 2009-2010'da ise bir beraberlik ve 2 yenilgiyle 1 puanda kaldı.

En iyi performansına yaklaştı

Şampiyonlar Ligi'nde daha önceki 5 sezonda grup maçları sonunda en fazla 7 puan toplayabilen Beşiktaş, kalan 3 karşılaşmada alacağı olası puanlarla tarihinin en iyi performansına imza atacak.

Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu yönetiminde bu organizasyonda 7 puan alarak en başarılı dönemini yaşamıştı. 1997-1998 ve 2007-2008'de altışar puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 2000-2001 ve 2009-2010'da ise dörder puan toplamıştı.