Beşiktaş bir günde 60 milyon lira değer kazandı!

Beşiktaş'ın Napoli'yi mağlup etmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisselerinin fiyatı güne yüzde 6,5 yükselişle başladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisselerinin fiyatı, dün akşam Beşiktaş futbol takımının Şampiyonlar Ligi grup maçında Napoli'yi mağlup etmesinin ardından bugün güne hızlı yükselişle başladı.



Güne yüzde 6,5 değer kazanarak 4,55 TL'den başlayan Beşiktaş hisselerinin fiyatı, en yüksek 4,59 TL'yi gördü ve saat 10.00 itibarıyla 4,50 TL seviyesinde dengelendi.



Beşiktaş Futbol A.Ş'nin toplam piyasa değeri Napoli galibiyetiyle bir günde yaklaşık 60 milyon lira artarak 1 milyar 82 milyon liraya ulaştı.