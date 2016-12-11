T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis müdürünün son sözleri: Yıllar sonra olaysız bitti...

Şehit polis, saldırıdan saniyelerle kurtulan Habertürk muhabiri ile konuşmuş

11 Aralık 2016 11:49

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından saniyelerle kurtulan Habertürk muhabiri Kartal Yiğit, saldırıda şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile son konuşmasını anlattı.

Yiğit, maç sonrası şehit polis müdürü ile maç sonunda karşılaştığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

“Patlamanın olduğu yerden ilerlerken Vefa Müdür’ü gördüm. ‘Kardeşim buralarda durma’ dedi. Sonra tanıdık birbirimizi. O bana, ben ona sarıldım. ‘Ya görüyor musun, bin 500 Bursalı taraftar geldi. Beşiktaş stadına ilk kez geldiler. Yıllar sonra. Sabah gişelerden aldık. Bak olaysız bitti. Şimdi yine gişelere bırakacağız. Olaysız bitti ama bak sabahtan beri kaç tane polis peşlerinde güvenliklerini sağlamak için çaba harcıyor.” 

Babası da emekli emniyet müdürü olan Karakurdu’nun 2008 yılında kardeşi de trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evli olan şehit polis müdürü, 2 çocuk babasıydı.

ETİKETLER

Beşiktaşsaldırışehit polisson sözleriHabertürk muhabiriolaysız bittiKartal YiğitVefa Karakurdu

İlgili Haberler

Dolmabahçe'de bombalı araçla saldırı, Maçka'da canlı bomba; 44 şehit, 166 yaralı!

Patlamalar Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından meydana geldi

Dolmabahçe'de terör; İstanbul'da 2016'nın 7'nci saldırısı!

2016 yılında İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarında 99 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24