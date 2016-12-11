Beşiktaş'taki saldırıda şehit olan polis müdürünün son sözleri: Yıllar sonra olaysız bitti...

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısından saniyelerle kurtulan Habertürk muhabiri Kartal Yiğit, saldırıda şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu ile son konuşmasını anlattı.

Yiğit, maç sonrası şehit polis müdürü ile maç sonunda karşılaştığını belirterek, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

“Patlamanın olduğu yerden ilerlerken Vefa Müdür’ü gördüm. ‘Kardeşim buralarda durma’ dedi. Sonra tanıdık birbirimizi. O bana, ben ona sarıldım. ‘Ya görüyor musun, bin 500 Bursalı taraftar geldi. Beşiktaş stadına ilk kez geldiler. Yıllar sonra. Sabah gişelerden aldık. Bak olaysız bitti. Şimdi yine gişelere bırakacağız. Olaysız bitti ama bak sabahtan beri kaç tane polis peşlerinde güvenliklerini sağlamak için çaba harcıyor.”

Babası da emekli emniyet müdürü olan Karakurdu’nun 2008 yılında kardeşi de trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evli olan şehit polis müdürü, 2 çocuk babasıydı.