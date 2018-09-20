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Yaşam

Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda yangın

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

20 Eylül 2018 19:50

Beşiktaş'taki Kabataş Erkek Lisesi'nin yanındaki Feriye Sineması'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Ortaköy'deki Feriye Sineması salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangından yükselen dumanlar Anadolu yakası dahil bir çok noktadan görüldü.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu sıralar soğutma çalışması yapılıyor. (DHA)

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