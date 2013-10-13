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Spor

Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk kavgasının sebebi belli oldu

Saha içinde ve dışında isteksiz bir görüntü çizen Sezer’i sürekli uyaran İbrahim Toraman’a, yıldız oyuncu ‘Sen bana saha dışında kaptanlık yapamazsın’ deyince ikili arasındaki ipler tamamen koptu

13 Ekim 2013 12:00

Beşiktaş'ta önceki gün kaptan İbrahim Toraman’la Sezer Öztürk’ün yumruklaşmaları sonrası iki oyuncuda kadro dışı kaldı. İkili arasında yaşanan olayın perde arkasını Beşiktaş futbol takımının isminin açıklanmasını istemeyen futbolcusu anlattı.

 

'Toraman da küfür etti'

 

Hürriyet'in haberine göre, Takım olarak kavga ve gürültüden çok üzüntü duyduklarını belirten oyuncu Kaptan Toraman’ın kampta kendine has bir disiplin anlayışı olduğunu belirtip “Aslında her şey sezon başında Sezer’in transferi ile başladı. Sezer nevi şahsına münhasır bir oyuncu, rahat tavırları da Toraman’ı çıldırtıyordu” dedi. Sezer’in sezon başından beri isteksiz gözükmesinin Toraman tarafından hep eleştirildiğini vurgulayan siyah beyazlı oyuncu “Bir gün otoparkta Toraman, Sezer’e “Yine mi hazırlanmadın” diyerek laf attı. Buna Sezer küfürle karşılık verdi.

 

Diğer oyuncular kapıyı kırdı

 

Gerilimin üçüncü parçası Hajduk Split karşılaşmasıydı. Saha içinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve şıkça pas hatası yapan Sezer yine İbrahim tarafından uyarıldı. Maç sonrası Kaptan “Burası Beşiktaş. Para alıp yan gelip yatma yeri değil” dedi. Sezer ise “Bana saha dışında karışamazsın” diyerek sert çıkıştı. Olayların kavgaya dönüşmesini o an için diğer futbolcular engelledi. Ama ikili birbirlerine bilenmişti.  Tüm oyuncular Nevzat Demir Tesisleri’nde odalarına çekilirken İbrahim Toraman saat 03.00 sırasında Sezer’i odasına çağırdı. Sezer odaya girer girmez kapıyı kilitledi ve ikilinin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga ise kapıyı kırıp içeri giren diğer oyuncular tarafından engellendi.

 

Herhalde bahane aradılar

 

Beşiktaş’ta bir kez daha adı kavgaya karışan Toraman yakın çevresine “İbrahim Üzülmez soyunma odasında arkadan geldi vurdu. Fatura bana kesildi. Sezer’i uyardım yine fatura bana kesildi. Demek ki beni göndermek için bahane arandı” diye dert yandı.

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