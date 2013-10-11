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Spor

Beşiktaş'ta İbrahim ve Sezer kadro dışı

Antremanda kavga eden İbrahim Toraman ile Sezer Öztürk süresiz kadro dışı kaldı

11 Ekim 2013 15:28

Beşiktaş Kulubü, futbolcuları İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk'ü "Beşiktaş'a yakışmayacak hareketleri" nedeniyle süresiz kadro dışı bıraktı.

Beşiktaş'ın web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk, Beşiktaş'a yakışmayacak hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Hırvatistan'da Hajdut Split'i 2-1 yenen ve İstanbul'a dönen Futbol Takımımız'ın bu sabahki antrenmanı öncesinde, Beşiktaş'a yakışmayacak şekilde kavga ettikleri öğrenilen İbrahim Toraman ile Sezer Öztürk, Futbol Genel Direktörümüz Önder Özen ve Teknik Direktörümüz Slaven Bilic'in talepleri doğrultusunda, Futbol Şubemizin kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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