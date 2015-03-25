Beşiktaş'ta yabancı kaleci arayışı

Beşiktaş yeni sezon öncesi kadrosuna yabancı bir kaleci katmak için çalışmalara başladı.

Teknik heyet, futbol komitesiyle yaptığı görüşmede Tolga, Cenk ve Günay'ın yanı sıra tecrübeli bir yabancı kalecinin transfer edilmesini gündeme getirdi.

İzleme komitesi ve teknik heyet ile yapılacak ortak çalışmanın sonucunda sezon sona ermeden transfer edilmek istenen oyuncuyla temaslara başlanacak.

Siyah-beyazlılar, öncelikle sezon sonunda serbest kalacak kalecileri araştıracak. Bu şarta uygun ve teknik heyetin kabul edeceği bir isim bulunması halinde transfer gerçekleştirilecek.

Araştırma sırasında sözleşmesi devam eden isimler de gözardı edilmeyecek. İzleme komitesi ve teknik heyet, sözleşmesi olmasına rağmen bir isim üzerinde fikir birliği sağlarsa, futbol komitesi oyuncunun kulübüyle masaya oturacak ve transferi tamamlamaya çalışacak.