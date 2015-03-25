T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta yabancı kaleci arayışı

Beşiktaş'ta yabancı kaleci arayışı başladı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon öncesi, sözleşmesi sona erecek tecrübeli ve yabancı bir kaleciyle anlaşmak istiyor

25 Mart 2015 23:12

Beşiktaş yeni sezon öncesi kadrosuna yabancı bir kaleci katmak için çalışmalara başladı.

Teknik heyet, futbol komitesiyle yaptığı görüşmede Tolga, Cenk ve Günay'ın yanı sıra tecrübeli bir yabancı kalecinin transfer edilmesini gündeme getirdi.

İzleme komitesi ve teknik heyet ile yapılacak ortak çalışmanın sonucunda sezon sona ermeden transfer edilmek istenen oyuncuyla temaslara başlanacak.

Siyah-beyazlılar, öncelikle sezon sonunda serbest kalacak kalecileri araştıracak. Bu şarta uygun ve teknik heyetin kabul edeceği bir isim bulunması halinde transfer gerçekleştirilecek.

Araştırma sırasında sözleşmesi devam eden isimler de gözardı edilmeyecek. İzleme komitesi ve teknik heyet, sözleşmesi olmasına rağmen bir isim üzerinde fikir birliği sağlarsa, futbol komitesi oyuncunun kulübüyle masaya oturacak ve transferi tamamlamaya çalışacak.

 

ETİKETLER

beşiktaşkalecitransfertolga zengincenk gönenhaber

İlgili Haberler

Derbide sakatlanan Beşiktaşlı Tolga Zengin, oyundan gözyaşları içinde çıktı

Tolga Zengin kenara alınırken, kaleye 23 yaşındaki Günay girdi

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sezonu kapattı

Ligin 26. haftasında İstanbul Başakşehir ile 6 Nisan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cenk Gönen'in görev yapması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24