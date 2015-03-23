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Spor

Beşiktaş'ta Tolga Zengin sezonu kapattı

Ligin 26. haftasında İstanbul Başakşehir ile 6 Nisan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cenk Gönen'in görev yapması bekleniyor

23 Mart 2015 19:46

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan kaleci Tolga Zengin sezonu kapattı.

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, ilk yarının son dakikalarında kalesine doğru gelen topa müdahale etmek isterken sakatlanmıştı. Yerini Günay Güvenç'e bırakarak oyundan çıkan Tolga'nın yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde 4. derece yırtık tespit edildi.

Sakatlığının tedavisi için ameliyat olması planlanan Tolga, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Tolga'nın yokluğunda Beşiktaş'ın kalesini Cenk Gönen ve Günay Güvenç koruyacak. Adalesinde 1. derece yırtık olduğu için 10 gündür forma giyemeyen Cenk'in tedavisi 1 hafta içinde tamamlanacak.

Ligin 26. haftasında İstanbul Başakşehir ile 6 Nisan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Cenk Gönen'in görev yapması bekleniyor.

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