Beşiktaş'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde silahların da kullanıldığı bir kavga çıktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çıkan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy’de yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi.



Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.