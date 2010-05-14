Beşiktaşlı Kaş trafik kazası geçirdi

T24 - Beşiktaş'lı Serdar Özkan, takım arkadaşı İbrahim Kaş'ın aracıyla ters yola girmesi sonucu geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece serçe parmağında çatlak olduğunu açıkladı.





Beşiktaşlı futbolcu Serdar Özkan, Samatya sahil yolunda saat 15:00 sularında trafik kazası geçiren takım arkadaşı İbrahim Kaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece elinin serçe parmağında çatlak olduğunu söyledi.





Kazanın ardından, İbrahim'in bulunduğu Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Serdar Özkan, burada gazetecilere takım arkadaşının durumu hakkında açıklama yaptı.





Serdar, İbrahim'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Sadece serçe parmağında çatlak var. Zaten kazadan sonra da arabadan inmiş yürümüş. Hastanede yatacak bir durumu yok'' dedi.





İbrahim Kaş'ın kaza anında yanında bulunan bayanın durumu ile ilgili soru üzerine Serdar, ''İbrahim'in yanındaki sevgilisi değil, bir arkadaşımızın kız arkadaşıydı. Onu almaya gitmiş ve yolda dönerken kaza yapmış. Yanındaki bayanın sanırım bir ayağında çatlak var. Onda da önemli bir şey yok. İkisinin de emniyet kemeri takılıymış, o yüzden önemli bir şey olmamış'' şeklinde konuştu.





Serdar Özkan, kazanın nasıl olduğuyla ilgili bir soru üzerine de, ''Tam olarak bilmiyorum. Kimse ters yöne girecek kadar cahil değildir, herhalde bilmiyordu. Orası transit yol olmuş. O da gidiş olduğunu düşünmüş, karşıdan araba gelince kafa kafaya çarpışmalar'' ifadesini kullandı.





Bu arada, İbrahim Kaş'ı ziyaret için hastaneye Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da geldi.





Kulüp doktoru Devrim Urgun da hastaneye gelerek oyuncuya eşlik etti.





İbrahim Kaş'ın daha sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.







Kaş ters yola girdi







Beşiktaşlı futbolcu Kaş, Porche marka otomobiliyle Samatya sahilyoluna tersten girince karşı yönden gelen Audi marka araçla çarpışmıştı.





Saat 15:00 sularında meydana gelen kazada hafif yaralanan Kaş, çevredeki vatandaşlar tarafından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

