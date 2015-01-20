Beşiktaş'la anlaşan Opare İstanbul'da

Beşiktaş'ın, transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Portolu oyuncu Daniel Opare İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Daniel Opare'nin Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve FC Porto kulübü ile görüşmelere başlanmıştır” dendi.

Akşam saatlerinde İstanbul'a inen Opare, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, isim vermeden 1-2 gün içinde bir sağ bek transferini açıklayacaklarını belirterek, "Camiamıza müjdeyi vereceğiz" demişti.

24 yaşındaki futbolcu 2010-14 arasında Standard Liege arasında forma giydikten sonra Porto’ya transfer olmuştu. Opare, Gana milli takımında da forma giyiyor.