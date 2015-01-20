Beşiktaş, aradığı sağ beki Portekiz'de buldu

Beşiktaş, sağ bek arayışlarına son noktayı koyuyor. Siyah-beyazlılar, Porto'dan Daniel Opare ile el sıkıştı. Opare sağlık kontrolü için bugün İstanbul'a gelecek.

Sezon başından bu yana yabancı bir sağ bek arayışında olan siyah-beyazlılar Porto'dan Daniel Opare ile el sıkıştı. 24 yaşındaki Ganalı futbolcu ile her konuda anlaşan yönetim kurulu, Porto'ya resmi teklifini yaptı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Opare'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibinin onay vermesi durumunda transferi gerçekleştirecek. Opare, sağlık kontrolü için bugün İstanbul'a gelecek.

Belçika'nın Standard Liege takımından 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile sezon başında Porto'ya transfer olan Opare, bu sezon Portekiz ekibinin sadece rezerv takımında forma giyebildi. Standard Liege'de son 4 sezonda gösterdiği olumlu performans nedeniyle Porto'nun yatırım yaptığı 24 yaşındaki sağ bek, Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ABD maçında oynadı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Opare, Beşiktaş'ın Antalya kampına katılacak.