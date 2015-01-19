Beşiktaş'ın yeni sağ beki Ganalı Opare

Beşiktaş, Porto'da forma giyen Ganalı sağ bek Daniel Opare ile el sıkıştı. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Ganalı oyuncu yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden deçecek.

Uzun süredir siyah beyazlıların gündemini meşgul eden sağ bek sorunu çözülüyor. Beşiktaş yönetimi Portekiz'in Porto takımından forma giyen Ganalı oyuncu ile el sıkıştı.

hürriyet.com'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu yarın İstanbul 'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bu sezon başında Belçika'nın Standard Liege takımından Porto'ya transfer olan oyuncu Portekiz ekibinde bu sezon forma şansı bulamamıştı.



Gana Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ABD maçında oynayan Opare'nin sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor.