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Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Mario Gomez İstanbul'da

Mario Gomez'in yarın sabah saat 9:00'da sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı

30 Temmuz 2015 19:03

Beşiktaş taraftarının günlerdir beklediği Alman golcü Mario Gomez İstanbul'a geldi.

Gomez saat 15:00'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcuyu coşkulu bir siyah-beyazlı taraftar grubu karşıladı.

Beşiktaş atkısını boynuna takan Gomez kısa bir açıklamada bulundu. Ntvspor'da yer alan habere göre, golcü oyuncu, "Herkese buradan merhaba diyorum. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

Üçlü çektirdi

 

Taraftarların arasında geçerek kendisi için gelen minibüse binen Alman golcü, "Gomez ortaya üçlü çektir Kartal'a" tezahüratı üzerine kapıya geldi. Minibüsün kapısına gelerek taraftarları kırmayan Gomez, "üçlü" çektirdi.

 

Mario Gomez'in yarın sabah saat 9:00'da sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı.  

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