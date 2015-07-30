Beşiktaş, Mario Gomez'i bekliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alman yıldız Mario Gomez, bugün 14.15'te İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, Fiorentina'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı golcü oyuncuyla geçtiğimiz gün son kez masaya oturdu.

Futbolcunun menajerlerinin sözleşmeye hukuki birkaç madde eklemek istemesiyle görüşmeler uzasa da gece saatlerinde anlaşma sağlandı.

Mario Gomez bugün sabah saat 14.15'te Türkiye'ye gelecek.

KAP'a bildirildi

Beşiktaş, Alman futbolcuya 5 milyon Euro civarında yıllık ücret ödeyecek.

Kariyerinde Stuttgart, Bayern Münih ve Fiorentina formalarını giyen 30 yaşındaki santrfor, ayrıca 60 maçta Almanya A Milli Takımı'nda görev yaptı.