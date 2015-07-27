Mario Gomez Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Mario Gomez'in transferini bitirdi.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Mario Gomez arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Siyah beyazlı yöneticiler hem Alman futbolcuyla hem de kulübü Fiorentina ile prensipte anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Gomez ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapması bekleniyor. Mario Gomez resmi sözleşmeyi imzalayıp özel bir uçakla İstanbul'a getirilip sağlık kontrolünden geçirilecek.

Mario Gomez; Andreas Beck, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Rhodolfo'nun ardından Beşiktaş'ın 2015-16 sezonu için yaptığı 5. transfer oldu.