Beşiktaş'ın olağan transferi Kerim Frei kim?

Beşiktaş, Kerim Frei'ın transferini sonlandırmaya çok yakın. Siyah-Beyaz'lı takım, İngiliz Fulham futbol kulübü'nde forma giyen milli futbolcu için mutlu sona çok yakın. Beşiktaş'ın İngiliz kulübüne transfer için iki yıla yayılacak şekilde bir ödemeyle 2.5 milyon euro teklif ettiği, ancak Fulham'ın 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Peki, Beşikaş'ın renklerine kazandırmak için adım attığı genç oyuncu Kerim Frei kim? Eurosport yazarı Çağrı Develioğlu Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceğini yazdı.

İşte Çağrı Develioğlu'nun kaleminden, Kerim Frei'ın hayatı ve analizi:

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda, imzası henüz kurumamış transferi Kerim Frei kimdir? Asıl çıkışını ne zaman yapmıştır? Filmi biraz başa saralım, Danimarka ile A Milli Futbol Takımı'nın maçına, yani Türkiye'nin 500. müsabakasına...



Türkiye'nin Danimarka ile oynadığı tarihi maçın en dikkat çekici özelliği 500. maç olması değildi. Takımın aldığı 1-1'lik beraberlik, Hadise'nin mini konseri, taraftarların desteği de çok konuşulmadı. 90 dakika sona erdiğinde herkes Kerim Frei'dan bahsediyordu. Zamansız yenilen gol sonrası baskı yapan ay yıldızlılarda oyuna ikinci yarıda giren genç orta saha, ceza sahasına girerken üç oyuncuyu, zarif bilek hareketleriyle ekarte etmiş, topu Mevlüt'e kazandırmıştı. Golcü oyuncunun vuruşu eşitliği sağlarken, bu duruma belki de en çok Kerim Frei seviniyordu...

Türkçesi iyi değil ama, tekniği süper!

Top tekniği, driplingi, özgüveni ile otoritelerden tam not alan Frei takvim yaprakları 19 Kasım 1993'ü gösterirken Avusturya'da dünyaya geldi. Babası Türk annesi Fas'lı olan futbol aşığı bu genç, Grasshopper'da başladığı futbol kariyerinde soluğu sonraları Fulham'da aldı. Kadife bilekleri, takım oyununa yatkınlığı ve adam eksiltme becerileri onu A Takıma yükseltti. 2012'de Cardiff City'ye kiralanan genç yeteneği ise Abdullah Avcı takımında görmeyi çok istiyordu. İsviçre U18, U19 ve U21 takımlarında boy gösteren Frei, A takımda ise bir başka kırmızı-beyazı, Türk Milli Takımı'nı seçmişti. Danimarka maçında atılan golde büyük pay sahibi olan Frei, Millilerin gelecekteki en büyük yıldız ümidi olmuştu. Artık o ümit Beşiktaş için de yeşerecek...



A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yla Kerim Frei üzerine hoşbeş ederken ilginç özellikleri dikkat çekiyordu. Avcı talebesinden o zamanlar şöyle bahsediyordu:



"Kerim'i bana yardımcım Okan Buruk tavsiye etti. Önce kasetlerden izledim daha sonra İngiltere'de oynadığı bir maçını seyrettim. O müsabakada maçın oyuncusu seçilmişti. Daha sonra temaslarımız başladı. Başta TFF'deki üst kademelerin yardımı ve ailesinin de desteğiyle kendisini milli takıma kazandırdık. Gelecek vadeden pırıl pırıl bir oyuncu. Tekniği, özgüveni, becerileri çok iyi. Aynı zamanda takım oyunu oynayabiliyor ve yardımlaşmaktan kaçınmıyor. Çok genç olmasına rağmen onu önümüzdeki Dünya Kupası eleme maçlarında oynatmayı düşünüyorum. Biz geleceğin takımını oluşturuyoruz. Kerim de bu isimlerden en önemlisi olabilir. Türkçe'si çok iyi değil ancak çok sempatik ve kampta arkadaşlarıyla çok çabuk kaynaştı."

Avcı'ya göre Frei

Artıları: Takım oyununa yatkın, defansa yardımcı ve kendine güveni tam.

Eksileri: Kaleyi az düşünüyor. Şut çekmeyi daha fazla düşünmeli.



Şimdi Frei, Beşiktaş taraftarıyla kaynaşacağı günü iple çekiyor. Varsın Türkçe'si 10 numara 5 yıldız olmasın, nasıl olursa onu da öğrenir. Yeter ki, Avrupa'da yetişen bu Jön Türk, Ay-yıldız ve siyah-beyazı kaliteli futboluyla aydınlatsın.



KÜNYE

Adı: Kerim Frei Koyunlu

Yaş: 19

Doğum yeri: Avusturya

Boyu: 1.72



Maç karnesi

Fulham (25 maç, 1 gol, 3 sarı kart)

Cardiff ( 3 maç 0 gol)