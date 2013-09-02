Kerim Frei Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Galatasaray’ın uzun süredir peşinde koştuğu Fulhamlı Kerim Frei ile anlaşma sağladı. Kartal’ın bonservisi konusunda da İngiliz kulübüyle el sıkışıldığı, önümüzdeki günlerde 5 yıllık sözleşme yapacağı ifade edildi

Transfer politikasını son iki senedir tamamen yerli oyunculara yönelten Beşiktaş Yönetimi, sol gösterip sağ vurdu. Herkesin sol bek transferinin bitmesini beklediği bir anda siyah-beyazlı yönetim, Kerim Frei ve kulübü Fulham ile prensipte anlaştı.

Başkan Fikret Orman’ın bizzat ilgilendiği bu transferi gizli ve derinden yürüten siyah-beyazlı yönetim, neredeyse 1.5 senelik emeğinin karşılığı almak üzere... 2015 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi bulunan Kerim Frei ile beş senelik sözleşme imzalamaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, bonservis konusunda Fulham ile de el sıkıştı. İlk etapta 5 milyon euro bonservis bedeli isteyen İngilizler, kıran kırana bir pazarlığın ardından bu bedeli neredeyse yarıya indirdi. Bonservis ve ödemelerde ufak tefek pürüzleri de halletmek üzere olan siyah-beyazlılar, bir kaç gün içerisinde bu oyuncuya resmi imzayı attıracak.

Kerim Frei konusunda Galatasaray ile müthiş bir rekabete girerek bu işten mutlu ayrılan Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Slaven Bilic ile de görüşerek, sol bek transferinde ısrarcı olup olmayacağını soracak. Orta sahanın solunda, sağında ve ortasında oynayan Kerim Frei transferiyle kadro alternatifini arttıran Bilic, sol bek konusundaki düşüncesini ise bugün yönetime iletecek.