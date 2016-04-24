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Spor

Beşiktaş'ın defansı alarm veriyor

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren Beşiktaş'ın son maçlarda yediği gol sayısı dikkat çekiyor

24 Nisan 2016 12:34

Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisar Belediyespor'la 3-3 berabere kaldığı maçta yediği goller, defans hattında yaşadığı sorunları yeniden gündeme getirdi.

2 kez öne geçtiği maçta 1 puanı zor kurtaran siyah-beyazlılar, Hugo Rodallega'nın 3 golüne engel olamazken ligde en çok gol yediği periyodu yaşıyor.

Eurosport'taki habere göre, son 4 lig maçında kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde tam 8 gol gördü.

Ligin 27. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan kara kartallar, ardından Bursaspor'u 3-2, Sivasspor'u ise 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş bu sezon ligde daha önce hiçbir 4 maçlık periyotta 8 gol yememişti.

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