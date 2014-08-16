Beşiktaş'ın borcu 702 milyon TL

Beşiktaş Kulübü, 2014 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Topalntıda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 702 milyon TL olduğu, alacaklar düşüldüğü zaman net borcunun 595 milyon TL olduğu” bildirildi. Dün toprağa verilen Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı da anan Orman “Kendi stadımıza şampiyon dönmek istiyoruz. Süleyman Seba'ya verebileceğimiz en güzel hediyenin bu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DHA’da yer alan habere göre, Ceylan InterContinental Otel'de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını, üzerinde dün toprağa verilen Süleyman Seba'nın resmi bulunan kürsüden yapan divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz, sözlerine onursal başkanı anarak başladı. Karadeniz, şunları söyledi;

"O, tüm kulüplerin Süleyman Seba'sıydı. Her toplumda Beşiktaş'ı iyi temsil eden bir zattı. Dün hepimiz gördük. 35 derece sıcak altında, yoğun nem olmasına rağmen binlerce seveni, kendisine olan son görevlerini yerine getirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Süleyman Seba'nın izlediği, tavsiye ettiği yoldan giderek, kendisine erişmeye çalışacağız."

Karadeniz, efsane başkanın kendisine her zaman bir baba gibi davrandığını vurgulayarak, "Beşiktaş iskelesinin üst tarafının alınması ve kulübümüze kazandırılması ile ilgili gayretlerim olmuştu. Müracaatlarda bulunmuş fakat başarılı olamamıştım. Bir gün üzgün olduğumu görüp bana sebebini sordu, ben de anlattım. Bana, 'Üzülme, inşallah iyileşirim, beraber gider çözeriz' dedi. Maalesef kalan zamanı yaşam mücadelesi vererek geçti. İnşallah bundan sonra konuyla ilgili gayreti gösterip, ruhunu şad etmiş oluruz" diye konuştu.

Süleyman Seba ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıktan sonra, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu üyelerini, bundan sonra yapılacak tüm toplantılara katılmaya davet eden Yalçın Karadeniz, 2013 yılında değişen tüzüğe ilave edilen bir maddeyi hatırlatarak, "Beşiktaş Kulübü'nün anayasası tüzüğüdür. Bildiğiniz gibi 2013 yılında değişikliğe uğradı. 39-F maddesi gereğince, yeni bir madde ilave edildi. 'Divan Kurulu toplantılarına 3 defa mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer' denildi. Bu konuda itiraz etmeme rağmen, değişiklik kabul gördü. Biz divan başkanlık kurulu olarak, bu tüzüğü uygulamak durumundayız. Bir ömrün yarısı kadar tecrübe sahibi arkadaşlarımızın üyeliklerinin düşmesi, tabii ki beni üzüyor ama yapılacak bir şey yok. Bu çerçevede, 283 divan kurulu üyemiz maalesef üyelik hakkını kaybetmiştir. Bugünden sonra da, takip eden iki toplantıya mazeret bildirmeden katılım olmazsa, bu sayıya 100-150 kişi daha ilave olacaktır. Konuyla ilgili dikkat etmemiz gerek" şeklinde konuştu.

‘Seba'ya verebileceğimiz en güzel hediye...'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, toplantıda yaptığı açıklamada, Süleyman Seba'nın ismini yaşatmak istediklerini belirterek, "Farklı renklerden spor adamları ve siyasetçiler Süleyman Seba'nın cenazesinde buluştu. Demek ki kavgasız olabiliyormuş. Süleyman Seba Barış Ödülü yapacağız. Her sene bu ödülü hak edene kulüp olarak vermek istiyoruz. Yıllarca iki büyük ortamı yaratmaya çalışarak Beşiktaş'ı küçümsediler. Ama dün gördük ki ülkenin en büyük camiası Beşiktaş" dedi.

Vodafone Arena hakkında da konuşan Orman, "Yeni stadımızdaki 146 locanın 106 tanesi satılmış durumdadır. Loca ve VIP koltuklarda 27 milyon dolar satış gerçekleştirdik. Kendi stadımıza şampiyon dönmek istiyoruz. Süleyman Seba'ya verebileceğimiz en güzel hediyenin bu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 702 milyon TL olduğu, alacaklar düşüldüğü zaman net borcunun 595 milyon TL olduğu bildirildi.