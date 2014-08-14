T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman: Yeni stadın adı Süleyman Seba Stadyumu olabilir

Sponsor firmanın, stadın adının değişikliğini kabul etmemesi halinde kurulacak Beşiktaş Üniversitesi'nin adı 'Beşiktaş Kabataş Süleyman Seba Üniversitesi' olacak

14 Ağustos 2014 17:50

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dün hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın adının yeni yapılan stada verilebileceğini söyledi

Türk futbolu dün akşam saatlerinde efsane başkan Süleyman Seba'dan gelen haberle sarsıldı... Türk futbolunun beyefendisi efsane başkan Süleyman Seba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

Yeni stada adı verilebilir

 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süleyman Seba'nın vefatı hakkında D Smart'a yaptığı açıklamada Seba'nın adının yeni stada verilebileceğini söyledi. İşte Fikret Orman'ın o sözleri: "Vodafone ile konuşacağız. Bu stada Süleyman Seba'nın adını vermek istiyoruz. Yönetim Kurulu'nda da konuşacağız, isteğimiz bu yönde. Süleyman Seba'nın ismi ile yanyana olmak her sponsora katkı sağlar."

 

Stat olmazsa üniversiteye

 

Stat konusunda olumlu bir gelişme sağlanamazsa Beşiktaş Kulübü izleyeceği yolu da buldu. Yapılacak olan Beşiktaş Üniversitesi'nin adı 'Beşiktaş Kabataş Süleyman Seba Üniversitesi' olacak.

 

ETİKETLER

süleyman sebastadyumstatbeşiktaşfikret ormanisimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24