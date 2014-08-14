Fikret Orman: Yeni stadın adı Süleyman Seba Stadyumu olabilir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dün hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın adının yeni yapılan stada verilebileceğini söyledi

Türk futbolu dün akşam saatlerinde efsane başkan Süleyman Seba'dan gelen haberle sarsıldı... Türk futbolunun beyefendisi efsane başkan Süleyman Seba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeni stada adı verilebilir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süleyman Seba'nın vefatı hakkında D Smart'a yaptığı açıklamada Seba'nın adının yeni stada verilebileceğini söyledi. İşte Fikret Orman'ın o sözleri: "Vodafone ile konuşacağız. Bu stada Süleyman Seba'nın adını vermek istiyoruz. Yönetim Kurulu'nda da konuşacağız, isteğimiz bu yönde. Süleyman Seba'nın ismi ile yanyana olmak her sponsora katkı sağlar."

Stat olmazsa üniversiteye

Stat konusunda olumlu bir gelişme sağlanamazsa Beşiktaş Kulübü izleyeceği yolu da buldu. Yapılacak olan Beşiktaş Üniversitesi'nin adı 'Beşiktaş Kabataş Süleyman Seba Üniversitesi' olacak.