Beşiktaş zoru sevmiyor!

Beşiktaş önceki gün Dinamo Kiev’e 6-0 mağlup olup Şampiyonlar Ligi’nden elenirken bu sezonki ilk yenilgisini de almış oldu.



Önceki günkü mücadeleye kadar yoluna namağlup devam etmesiyle övgü alan siyah-beyazlılar, diğer bir açıdan bakınca aslında kazanmakta da zorlanıyordu. Beşiktaş özellikle de güçlü rakipleri karşısında önemli kayıplar yaşadı.

Bu sezon Beşiktaş, geçen sezonu ilk 5’te bitiren Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir, 3 ezeli rakibi; G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor, Devler Ligi’nde eşleştiği Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev ile oynadığı toplam 12 maçın 10’unde puan kaybetti.

9 beraberlik, 1 yenilgi aldı

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe (0-0), Başakşehir (1-1), G.Saray (Süper Kupa normal süresi 0-0, lig 2-2), Atiker Konyaspor (2-2), Napoli (1-1), Dinamo Kiev (1-1) ve Benfica ile (1-1, 3-3) berabere kalırken Dinamo Kiev’e ise deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yalnızca Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’yi İtalya’da 3-2’lik skorla yenebilirken Trabzon’u da Süper Lig’de 2-1’le geçebildi.