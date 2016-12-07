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Spor

Kiev'de bıçaklanan Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda

"Uzun sopalarla hepimize saldırdılar. İçlerinden birisi arkadaşımızı bıçakladı ve gitti"

07 Aralık 2016 18:16

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı sırasında tribünde bıçaklanan bir Beşiktaş taraftarının yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Maçı izlemek için Çanakkale'den Kiev'e giden Beşiktaş taraftarı Cüneyt Gacan, çıkan olaylarda bir arkadaşının yaralandığını ve Kiev'de bir hastanede yoğun bakıma alındığını açıkladı.

DHA'ya konuşan Gacan, yaşananları şöyle anlattı:

"Maçı izleyeceğimiz bölüme doğru yavaş yavaş ilerliyorduk. Dört kişiydik. En öndeki arkadaşta Beşiktaş atkısı vardı. Koşarak üzerimize gelen Dinamo Kiev taraftarlarından biri arkadaşımıza yumruk attı.

Daha sonra gelenler, yere düşen arkadaşımızı sürekli tekmelemeye başladı. Arkadaşımızı kurtararak başka bir bölüme geçtik. Bu sefer ellerinde sopalar olan başka bir grup üzerimize geldi. Uzun sopalarla hepimize saldırdılar. İçlerinden birisi arkadaşımızı bıçakladı ve gitti.

Beşiktaş taraftarları polislerin altında eziliyordu. Arkadaşımızın yaralı olduğunu söyleyerek, ambulans çağırmasını istediğimiz polis, 'Bu ülkeye gelmeseydiniz arkadaşınıza hiçbir şey olmazdı' dedi. Hiçbir koruma yoktu. Bizi ambulansa kadar götürmelerini istediğimiz polisler bile gelmedi. Arkadaşımızı ambulansla hastaneye gönderdik. Polisler, Ukraynalı taraftarların üzerimize gelmesini engellemedi. Arkadaşım dün gece ameliyata alındı, yoğun bakımda. Haber bekliyoruz."

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