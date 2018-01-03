Beşiktaş Üniversitesi geliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin ocak sayısına verdiği röportajda, "Anaokulundan üniversiteye BJK Kabataş Vakfı Okulları'nın hayata geçmesinin üçüncü yılında kurumlarımıza yakışacak nitelikte bir üniversiteyi de hayata kazandırmak hedefindeyiz" dedi.

Karar'da yer alan ahebre göre göreve devraldığında zor günler geçirdiklerini hatırlatan Orman, “Eksiklerimiz vardı. Paramızdan çok umutsuzluk vardı. Ama hepsine göğüs gerdik, inandık. Şimdi ülkemizin, belki de dünyanın en iyi stadında maça çıkıyor, şampiyonluklara koşuyor ve fedakâr taraftarlarımızı tribünde mutlu edebiliyoruz. Yönetim kurulumuzun çalışkanlığı ve taraftarımızın desteği ile zorlukların üstesinden gelmek için yılmadan çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ın artık Avrupa'da da zirveyi isteyen bir takım olduğunun altını çizen başkan, şu değerlendirmeleri kaydetti:

“Beşiktaş'la doğdum, büyüdüm. Ailemin, özellikle geçmişte Beşiktaş yönetiminde görev yapan rahmetli babamın bunda payı büyüktür. Böyle bir camianın içine doğmanın yanı sıra, bu camianın önde gelen efsane isimlerini daha çocuk yaşta tanıma, ellerini öpme şerefine nail oldum. Kendilerini tanımaktan büyük onur ve gurur duyduğum Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın tüm Beşiktaş Camiası için olduğu gibi benim için de çok özel yeri var. Bu isimlerin Beşiktaşlılık kültürüne kattıkları, bana ve camiaya bugün yol gösteriyor."

Orman, sözlerine şöyle devam etti:

“BJK ile Kabataş, Beşiktaş'ın biri sporda, diğeri eğitimde yüz yıllık bir geleneğin temsilcileri ve iç içe geçmiş iki değeridir. Kulübümüze uzun süre başkanlık yapan Şeref Bey, okulun öğretmeni. Onursal Başkanımız rahmetli Süleyman Seba ve Ziya Kozanoğlu başkanımız, onlarcayöneticimiz, sporcumuz, çalışanımız Kabataşlı. Tüzüğümüz ile de zaten iç içe olduğumuz bir kurum Kabataş camiası. En önemli hedeflerimizden biri, anaokulundan üniversiteye okullaşmayı sağlayacak projeyi hayata geçirmekti. Bu konuda tereddütsüz doğal ilişkimizin olduğu ülkemizin örnek eğitim camiasını stratejik ortak seçtik. Her iki camianın eşit temsili ve güç birliği ile hayata geçen bir vakıfla adımlarımızı somutlaştırdık. Kamu yararına vakıf statüsünü kazanır kazanmaz üniversiteleşmenin başlangıcını projelendireceğiz. İlk hedefimiz Eylül 2018'de BJK Kabataş Vakfı Ana-İlk ve Ortaokulu'nun açılışını yapmak. İlk aşamada İstanbul, sonrasında Ankara ve İzmir'de belirli bir planda yayılacağız.”