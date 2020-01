Beşiktaş Tolga Zengin'e sahip çıktı: Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşmalara bir bütün olarak çıkar

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sporting Lizbon - Beşiktaş maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Tolga Zengin için Beşiktaş’tan açıklama geldi. Futbolcuya destek veren Beşiktaş’ın açıklamasında “Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşmalara bir bütün olarak çıkar; yener, berabere kalır veya mağlup olur... Bir veya birkaç futbolcu maçı kazandırmadığı gibi kaybettirmez de...” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;



Değerli Taraftarlarımız;



Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon büyük bir mücadele sergileyen Futbol Takımımız, önemli bir virajda Perşembe akşamı hiç arzu etmediğimiz şanssız bir mağlubiyet alarak tüm camiamızı, taraftarlarımızı ve sporseverleri üzmüştür.



Bu mağlubiyet başkanımızdan, yönetim kurulu üyelerimize, teknik kadromuza, futbolcularımıza, çalışanlarımıza kadar tüm kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı derinden etkilemiştir.



Sporting CP maçının öncesine kadar tüm Beşiktaşlılar'ın sahiplendiği futbolcularımızın, şanssız bir mağlubiyet sonrası özellikle sosyal medyada hakarete ve küfüre varan tepkilerle karşılaşması ciddi bir çelişkidir.



Beşiktaş Futbol Takımı elbette ki eleştirilebilir. Ancak hiçbir eleştiri linç etme gayreti, hakaret ve küfür yoluyla yapılamaz.



Beşiktaş, bir dünya markasıdır ve bu armayı taşıyan her sporcu kıymetlidir. Taraftarlarımızın yaşanan durum her ne olursa olsun, Beşiktaş'ın saygılığını ve marka değerini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir.



Beşiktaş Futbol Takımı, karşılaşmalara bir bütün olarak çıkar; yener, berabere kalır veya mağlup olur... Bir veya birkaç futbolcu maçı kazandırmadığı gibi kaybettirmez de...



Bu gerçekten hareketle, tüm sporcularımıza sahip çıkılması, saygı gösterilmesi, onların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek davranışlarda bulunulması Beşiktaş'ın menfaatinedir...



Desteğini her zaman sergileyen Büyük Taraftarımızın, yine aynı duyarlılıkta davranacağını biliyor ve Pazartesi günkü derbi karşılaşmasında Futbol Takımımıza olan saygısını ve inancını göstereceğine inanıyoruz.



Kimi basın organlarında ve sosyal medyada kasıtlı olarak yapılan ve Futbol Takımımızın moral-motivasyonunu olumsuz etkilemeyi amaçlayan kampanyaya, yine Büyük Taraftarımızın 4. Kartal Yuvası Organizasyonu yaparak yanıt vermesi de oldukça anlamlıdır.



Bugün ve yarın, tüm yurttaki Kartal Yuvası mağazalarımızdan alışveriş yaparak kulübümüze desteğini bir kez daha yineleyen ve Beşiktaşlı duruşlarını sergileyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ederiz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK