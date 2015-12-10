Sporting Lizbon 3 - 1 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlılar, bu skorla grupta lider olarak başladıkları maçı 3. olarak tamamladı ve gruptan çıkma şansını yitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

-Beşiktaş, 58. dakikada Mario Gomez'in golüyle öne geçti. İsmail Köybaşı, rakibinden kazandığı topu bekletmeden Ricardo Quaresma'ya vedi. Ricardo Quaresma, sol kanattan ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağının dışıyla altıpas içine enfes gönderdi. O bölgeye çok iyi hareketlnen Mario Gomez tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

-Sporting Lizbon, Islam Slimani ile 67. dakikada eşitliği sağladı. Savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Islam Slimani, kaleci Tolga Zengin'in kaleden çıkıp çıkmamak arasında kalmasını çok iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi.

-Sporting Lizbon, 72. dakikada Bryan Luiz'in golüyle öne geçti. Joao Mario'nun kafayla indirdiği topa Bryan Ruiz ceza alanı sol çaprazından çok sert vurdu ve kaleci Tolga Zengin'in sağından topu ağlara gönderdi.

-Sporting Lizbon, 77. dakikada Teofilo Gutierrez'in golüyle skor 3-1'e getirdi.

İlk 11'ler

Sporting Lizbon: Rui Patrício, Joao Pereira, P.Oliveira, Naldo, Jefferson, W.Carvalho, Adrien, Joao Mario, Ruiz, Montero, Slimani



Beşiktaş: Tolga, Beck, Rhodolfo, Tosic, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez

