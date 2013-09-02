Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic: Sosyalist bir takımız

Daha önce ‘gerçek anlamda bir sosyalist olduğunu’ belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç, Siyah-Beyazlı kulüpte sosyalist bir takım meydana getirdiğini söyledi

Beşiktaş Teknik Direktör Slaven Biliç, Gaziantepspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında. “Bu akşam hem Beşiktaş taraftarları için hem de tarafsız futbolseverler için iyi bir oyun ortaya çıktı. Taraftarlara teşekkür ederim yine bizi muhteşem bir şekilde desteklediler. Gaziantepspor’a teşekkür ederim belli ki iyi futbol oynamaya gelmişler. Oyuna azimli başladık, peş peşe iki gol gelince kontrol bize geçti. İkinci yarıda üç veya dördüncü golü atıp oyunu bitirebilirdik. Bu akşam hak edilmiş bir galibiyet aldık” dedi.

‘Sol bek kelimesini öğrendim!’

Hırvat çalıştırıcı, sol bek transferiyle ilgili olarak “ Türkiye ’ye geldiğimden bu yana birkaç kelime öğrenmiştim. Son günlerde sol bek’i de öğrendim. Bu konuda çalışmalar sürüyor ancak takımımızın mali durumu da belli. Ersan ve Atiba’dan bu noktada faydalanmaya çalışıyoruz” diye konuştuk.

‘Sosyalist bir takım yarattığımı düşünüyorum’

Biliç, Radikal Gazetesi Spor Müdürü Uğur Vardan’ın “Sosyalist Biliç’in takımının oyun stratejisi ne kadar paylaşımcı, ne kadar toplumsal?" sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Takım olarak oynuyoruz. Buradaki felsefe, güç halkındır. Oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum. Takımda zenginler ve fakirler yok, sınıflar yok. Halkın desteği var. Sınıfları ortadan kaldırarak, gücü halka vermeye çalışıyoruz. O bakımdan sosyalist bir takım yaratıyorum diyebilirim.”