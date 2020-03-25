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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

25 Mart 2020 12:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,  yeni tip Koronavirüs (Covid-19)  testinin negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın da testi negatif çıktı. 

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan Koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

 

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