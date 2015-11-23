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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Daha farklı kazanabilirdik

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0'la geçerek yeniden liderliğe oturdu

23 Kasım 2015 00:09

2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Olcay, Sosa, Mario Gomez ve Cenk ile net pozisyonlar yakaladık. Gol yemedik ve 2-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Rakibimiz dirençli bir takımdı. Ofansı ve defansı iyi oynuyorlar. Bütün oyuncularım iyi savaştı. Bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Rüzgarın maça çok etkisi oldu. Hücumda baskımız iyiydi. 

Olcay, Sosa, Mario Gomez ve Cenk ile net pozisyonlar yakaladık. Gol yemedik ve 2-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız bize destek oldu teşekkür ediyorum. Atiba görevini çok iyi yapıyor.

Maçtan önce dinlendirmeyi düşünüyordum ama bana gelerek dinlendiğini ve oynamak istediğini söyledi ben de oynattım."

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