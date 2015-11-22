Sivasspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş yeniden liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-0'la geçti.
19:00'da başlayan karşılaşmada siyah beyazlıların ilk golünü 44. dakikada penaltıdan Mario Gomez attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 90. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup skoru 2-0'a getirdi.
Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'le geçen Fenerbahçe, dün maç fazlasıyla liderliğe oturmuştu. 26 puandaki Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle puanını 29'a yükseltti ve yeniden lider oldu.
İlk 11'ler;
Beşiktaş: Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Sosa, Olcay - Gomez
Sivasspor: Setkus, Cicinho, İbrahim, Yiğit, Ziya, Hakan, Adem, Burhan, Aatif, Mehdi, Eneramo
Beşiktaş'ta Gökhan Töre kadroda yok
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna Gökhan Töre'yi dahil etmedi. Tecrübeli teknik adamın, Gökhan'ın hafta boyu hastalığı sebebiyle takımla antrenmanlara çıkma şansı bulamamaması sebebiyle bu kararı verdiği öğrenildi.
Sivasspor'a Boye darbesi
Hürriyet'te yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 maçta galibiyetle tanışamayan Sivasspor, milli maçların ardından karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde önemli bir oyuncusunu kaybetti.
Gaziantepspor mücadelesinin 51. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ganalı futbolcu John Boye, 22 Kasım'da oynanan Beşiktaş karşılaşmasında forma giymedi.
28 yaşındaki deneyimli savunmacı, bu sezon Sivasspor adına 7 maçta forma giymişti.