T24 LogoT24 Logo
Spor

Sivasspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş yeniden liderliğe yükseldi

Beşiktaş'ın gollerini penaltıdan Mario Gomez ve Oğuzhan Özyakup attı

22 Kasım 2015 20:23

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-0'la geçti.

19:00'da başlayan karşılaşmada siyah beyazlıların ilk golünü 44. dakikada penaltıdan Mario Gomez attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 90. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup skoru 2-0'a getirdi. 

Mersin İdmanyurdu'nu 3-1'le geçen Fenerbahçe, dün maç fazlasıyla liderliğe oturmuştu. 26 puandaki Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle puanını 29'a yükseltti ve yeniden lider oldu.

İlk 11'ler;

Beşiktaş: Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Sosa, Olcay - Gomez 

Sivasspor: Setkus, Cicinho, İbrahim, Yiğit, Ziya, Hakan, Adem, Burhan, Aatif, Mehdi, Eneramo
 

Beşiktaş'ta Gökhan Töre kadroda yok

 

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Sivasspor karşılaşmasının 18 kişilik kadrosuna Gökhan Töre'yi dahil etmedi. Tecrübeli teknik adamın, Gökhan'ın hafta boyu hastalığı sebebiyle takımla antrenmanlara çıkma şansı bulamamaması sebebiyle bu kararı verdiği öğrenildi.

 

Sivasspor'a Boye darbesi

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 maçta galibiyetle tanışamayan Sivasspor, milli maçların ardından karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde önemli bir oyuncusunu kaybetti.

Gaziantepspor mücadelesinin 51. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ganalı futbolcu John Boye, 22 Kasım'da oynanan Beşiktaş karşılaşmasında forma giymedi.

28 yaşındaki deneyimli savunmacı, bu sezon Sivasspor adına 7 maçta forma giymişti.

ETİKETLER

beşiktaşsivassporspor toto süper ligmaçbaşakşehirhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24