Beşiktaş'ta 'Barış Sokağı'nın adı 'Barış-Aşiti Sokağı' oldu

Hakkâri Belediyesi ile 'kardeş belediye' olan İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Dikilitaş semtindeki 'Barış Sokağı'nın adını, Kürtçe 'Barış' anlamına gelen 'Aşiti' ekleyerek, 'Barış-Aşiti Sokağı' olarak değiştirdi. Açılış törenine MHP Beşiktaş İlçe Başkanı da katıldı.

Yapılan törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Hakkâri Belediyesi eş başkan vekilleri Nazmi Coşkun, Fatma Yıldız, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ziyaret ettiği Hakkâri'de büyük bir coşkuyla karşılandığını belirterek, “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Teröre, acılara, geçmişte yaşanmış yanlışlara isyanımızı, geleceğe ortak değerler noktasında büyüterek, bu ülke için, evlatlarımız için, Atatürk'ün yeşerttiği değerler için, el ele yürüyerek, büyük Türkiye sevdamızı birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Kararı İBB Meclisi onaylamadı

Kararı Beşiktaş Belediyesi'nde oy birliğiyle çıkardıklarını belirten Hazinedar, “Bu kararı Beşiktaş Belediyesinin CHP ve AK Partili üyeleriyle birlikte çıkardık. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bu kararı, 'adres karmaşasına neden olur' gerekçesiyle onaylamadı. Oysa her ay İstanbul'un değişik noktalarında birçok sokağın ismini değiştiriyorlar. Biz hiçbir siyasi beklenti içerisine girmeden sadece ve sadece bugünkü iktidarın başlattığı çözüm-barış sürecine dair bir katkıyı sunmaya çalıştık. Ancak, 'aman barışı sadece ben sağlarım' denilirse bizim bu samimi çabamız sandıkta yarın çok daha farklı tecelli eder. Barışa sadece birileri sahip çıkamaz. Türkiye'nin barışı ancak birlikte, birbirimizin elini tutarak sağlanır" diye konuştu.

‘Beşiktaş'ta paralel yapı operasyonu yaparım’

Hakkâri ziyaretinin ve barış için aldığı sorumluluğun parti içerisindeki eleştirilmesini üstü kapalı dile getiren Hazinedar şunları söyledi:

“Her acı bizim acımız, her yanlış bizim müdahale etmemiz gereken yanlışlardır. Beşiktaş'ta da yapılan yanlışlara, nasıl ki iktidar bir paralel operasyonu yapıyorsa, ben de burada o operasyonu yaparım. Yani Beşiktaş'ın güzelliklerin birilerinin siyasi oyunlarına, birilerinin yanlışlarına asla kurban etmem. Yapacaklarımı kimse tasavvur edemez, kimse havsalasına alamaz. Burada beni birileriyle karşılaştırmasınlar. Beşiktaş'ın güzelliklerine birilerinin siyasi oyunlarına teslim etmem. Bu benim partim olsa da teslim etmem."

Topluma Beşiktaş'tan güzel bir mesaj verdiklerine inandıklarını belirten Hazinedar, “Biz Beşiktaş'tan bu özel mesajı büyütüyoruz ve büyüteceğiz. Bu anlayışla 'Barış-Aşiti Sokağımız' Beşiktaş ve İstanbul'a hayırlı olsun” diyerek, Hakkari Belediyesi eş başkan vekilleri Nazmi Coşkun, Fatma Yıldız'la birlikte kurdele kesip, sokağın adının yazılı olduğu tabelanın üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Açılış sırasında Hazinedar, Hakkari Belediyesi eş başkan vekilleri Nazmi Coşkun, Fatma Yıldız ve bazı belediye meclis üyeleri barış güvercini uçurdu. Güvercinlerden biri havalandıktan sonda çekim yapan bir kameramanın başına kondu. Bir süre kameramanın başında kalan güvercin renkli görüntüler oluşturdu.

MHP'li ilçe başkanı uzaktan izledi

Tören öncesi Beşiktaş Belediyesi törenin CHP, HDP ve MHP'lilerin katılımıyla gerçekleştireceklerini duyurdu. MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Tuncay Buruşuk ve bazı belediye meclis üyeleri tören alanına geldi. Ancak Buruşuk ve yanındakiler, töreni uzaktan izledi. Hazinedar da kurdele kesimi sırasında, “Katkılarından dolayı MHP Beşiktaş İlçe Başkanı'na teşekkür ediyorum' dedi. MHP ilçe Başkanı Buruşuk, tören bittikten hemen sonra aracına binerek ayrıldı.

Hazinedar ile Hakkari Belediyesi eş başkan vekilleri Nazmi Coşkun, Fatma Yıldız tören bitimi Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu'na giderek, Paris'teki saldırıda ölenlerin anıldığı törene katıldı.