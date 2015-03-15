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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic'ten Brugge ve Fenerbahçe'ye gözdağı

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, 'Brugge ve Fenerbahçe maçlarını kazanacak gücümüz var' dedi

15 Mart 2015 20:56

5-1 kazandıkları Kayseri Erciyesspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında "Oyuncularımı tebrik etmek gerekiyor; çünkü çok iyi bir maç oynadılar" diye sözlerine başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Bu hafta oynayacağımız iki maçı da kazanacak gücümüz var. İlk hedefimiz Brugge sonra derbideki Fenerbahçe maçı. Bu maçta bir diğer sevindirici olay ise, hiçbir oyuncumuz cezalı duruma düşmedi. Hasarsız geçtik" ifadelerini kullandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Bilic, "Oyuncularım çok canlı oynadılar. İlk dakikadan itibaren çok iyi oynadılar. Rakip üzerinde baskı yaptık. İlk dakikalarda şanslardan yararlanamadık ama ilerleyen bölümlerde istediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Erciyes ikinci yarının başında harika bir gol buldu ve skoru 3-1'e getirdiler. Ancak daha sonra bulduğumuz gollerle harika bir galibiyet elde ettik" dedi.

Perşembe günü oynayacakları Brugge karşısında tur şanslarını yorumlayan Bilic, "Önümüzde çok önemli bir hafta var. Birbirinden önemli iki maçımız var. Önce Brugge ardından derbide Fenerbahçe ile oynayacağız. Bugün sadece üç puan kazanmadık. Çok iyi kazandık, liderliği tekrar geri aldık. Bu da özgüvenimizi çok yükseltti. Bu hafta oynayacağımız iki maçı da kazanacak gücümüz var. İlk hedefimiz Brugge sonra derbideki Fenerbahçe maçı. Bu maçta bir diğer sevindirici olay ise, hiçbir oyuncumuz cezalı duruma düşmedi. Hasarsız geçtik" ifadelerini kullandı.

Erciyes karşısına çift forvetle başlamalarının hatırlatılması ve uzun zaman sonra bu sistemle maça çıktıklarının hatırlatılması üzerine Hırvat teknik adam, "Aslına bakılırsa sezon içinde ve maçların belirli bölümlerinde çift forvetli oynuyorduk. Sezon başında Feyenoord karşısında bu opsiyonu kullandık. Uzun süredir çift forveti kullanamıyorduk. Bu seçeneklerden mahrumduk. Cenk ve Mustafa sağlam döndüler. Artık bu seçenekleri kullanacak durumdayız" yorumunu yaptı.

Necip, Sosa ve Atiba'nın sakatlıkları ile ilgili olarak ise Bilic, "Tolga, Atiba ve Sosa'nın oynama şansı yüksek. Ne kadar çok kullanabileceğiniz oyuncu sayısı olursa, sahada o kadar alternatifli olabilirsiniz. Umarım Opare'nin de ciddi bir durumu yoktur" açıklamalarını yaptı.

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