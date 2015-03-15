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Spor

Kayseri Erciyesspor'u 5-1'le geçen Kartal yeniden zirveye kondu

Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir'le 2-2 berabere kalmasının ardından liderliğe yükselme şansı doğan Beşiktaş, bu fırsatı tepmedi

15 Mart 2015 20:01

UEFA Avrupa Ligi'nde Club Brugge'e 2-1'le yenilen Beşiktaş, SAİ Kayseri Erciyesspor'u 5-1'lik skorla farklı geçti, puanını 54'e çıkardı ve liderlik koltuğuna kuruldu.

Başkent'te gol perdesini 25. dakikada harika bir golle Gökhan Töre açtı. Demba Ba, 34. dakikada penaltıdan 2-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında sahneye çıkan Olcay Şahan bir başka klas golle ilk devrenin skorunu ilan etti.

İkinci yarıya Kayseri Erciyesspor golle başladı. Drenthe, 48'de müthiş bir golle Erciyes'i umutlandırdı. 77'de Mustafa Pektemek farkın kapanmasını önledi. 79'da Ramon Motta skoru ilan etti, Beşiktaş: 5 - SAİ Kayseri Erciyesspor: 1

Ntvspor’da yer alan habere göre, Beşiktaş bu sezon bir maçta ilk kez 5 gol atarken, puanını 54'e çıkardı ve liderlik koltuğuna kuruldu. Siyah-beyazlılar ayrıca Başkent'te oynadığı 5. maçında 4. galibiyetini elde ederken, Osmanlı Stadı'ndaki 4. maçında 3. kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Erciyes ise 20 puanda kaldı ve küme düşme hattında kaldı.

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