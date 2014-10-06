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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic: Ersan'ın pozisyonu kesinlikle kırmızı karttı

‘Tottenham maçı kadar önemliydi. Performans olarak o maçın uzağında kaldık. Ama aktiftik’

06 Ekim 2014 01:01

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, maç sonrası Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm ile Balıkesirsporlu Sercan Yıldırım’la girdiği pozisyonla ilgili olarak kendi oyuncusunun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Bilic, pozisyon için "Kesinlikle kırmızı kart" ifadesini kullandı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Slaven Bilic, "Oyuncularım Tottenham deplasmanında çok iyi performans ortaya koymuşlardı. Bir çok takım için Tottenham gibi bir rakiple oynadıktan sonra buraya gelmesi yeterince zorluydu. Bu maç ise en az Tottenham maçı kadar önemliydi. Performans olarak o maçın uzağında kaldık. Ama aktiftik. Yapmamız gerekenleri yaptık ve çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık" dedi. 

Son 3 haftada 9 puan almaları ve maçlarını deplasmanda oynayıp isteyip istemediklerinin sorulması üzerine, "Bu konuyu artık çok konuştuk. Ama cevabım hayır. Kendi seyircimiz önünde oynamak isteriz. Şu anda bu koşullarda  devam etmek zorundayız" yanıtını verdi.

Balıkesirspor Teknik  Direktörü İsmail Ertekin ve golcü isim Sercan'ın 61. dakikada yaşanan pozisyonun sarı değil, kırmızı olduğu yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Hırvat teknik adam önce "Faul olduğu konusunda şüphe yok" dedi. Daha sonra  pozisyonu canlı yayında iki kez izledi ve "Kesinlikle kırmızı kart" açıklamasını yaptı.

 

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