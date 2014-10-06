Kartal Balıkesir'de zirveye uçtu: 0-1

Oynadığı güzel futbolla Tottenham deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş, ligin 5. haftasında da Balıkesirspor’u 1-0 mağlup etti. Mustafa Pektemek’in golüyle galip gelen Kara Kartal, puanını 11’e çıkarıp liderlik koltuğuna oturdu.

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Tottenham karşısında müthiş oynayan; 1-1’lik beraberlikle dönüp galibiyeti kaçıran Beşiktaş büyük beğeni toplamıştı.

Londra dönüşü Balıkesirspor deplasmanına giden Kara Kartal için bu karşılaşma “liderlik” anlamına geliyordu. Haftaya 8 puanla giren Beşiktaş, bu maçı kazandığı takdirde liderlik koltuğuna oturacaktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Slaven Bilic, Balıkesirspor karşısına Tolga, Serdar, Pedro Franco, Ersan, Motta, Atiba, Kerim, Gökhan Töre, Sosa, Oğuzhan, Demba Ba 11’iyle çıktı. Hırvat teknik adam geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Eskişehirspor maçı kadrosundan 4 oyuncu değişikliğine gitmiş oldu. Balıkesirspor önüne İsmai, Sivok, Veli ve Olcay’a görev vermeyen Bilic bu isimlerin yerine Sosa, Kerim, Ersan ve Motta’yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

Ligde 3 puanı bulunan ve sadece evinde Galatasaray’ı yenen Balıkesirspor’un 11’i ise Emrullah, Okan, Kulusic, Coelho, İlhan, Bülent, Aykut, Jabbie, Santos, Vargas, Sercan şeklindeydi.

Maça tempolu başlayan ve ilk dakikadan itibaren oyunu domine eden Beşiktaş, 16’da gole çok yaklaştı. Demba Ba ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topu kontrol edemedi. Araya girmek isteyen savunmadan seken topla altıpasa yakın bir noktada buluşan Jose Sosa şutunu çekti. Kaleci Emrullah’u geçen topu kale çizgisi üzerinde bulunan Nuno Coelho kafayla çıkardı.

35’te bu kez gole yaklaşan Balıkesirspor’du. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Vargas geçti. Vargas'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Nuno Coelho'nun kafa vuruşunu Tolga Zengin kornere çeldi.

41’de Beşiktaş sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Jose Sosa'nın çektiği şutu kaleci Emrullah son anda çıkardı.

İlk yarı 0-0 bitti.

Beşiktaş’ta 43’te sakatlanan Jose Sosa ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Arjantinli’nin yerine Mustafa Pektemek girdi.

Beşiktaş, 57’de golü buldu... Gökhan Töre'nin taçtan gönderdiği pasla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Oğuzhan, topu soluna çektikten sonra ortasını yaptı. Oğuzhan'ın ortasına arka direkte iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.

Bu golden hemen sonra Slaven Bilic, sürpriz bir şekilde yedek başlattığı Olcay’ı Kerim’in yerine oyuna aldı.

60’ta hızlı gelişen Balıkesirspor atağında sağ çaprazda hareketlenen Sercan Yıldırım, ceza sahasının hemen dışında Ersan Gülüm'ün kendisine arkadan yaptığı sert müdahaleyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem, Ersan Gülüm'e sarı kart gösterdi. Bu pozisyonda Balıkesirspor cephesi kırmızı kart bekledi, uzun süre hakeme itiraz etti.

Karşılaşmayı Beşiktaş, Mustafa Pektemek’in attığı golle 1-0 kazandı. Puanını 11’e çıkaran Kara Kartal böylece liderlik koltuğuna oturdu. Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.