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Yaşam

Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

"Şirket şikayetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi..."

04 Şubat 2020 18:25

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiayı Twitter hesabından duyuran K.C., olaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size cumartesi gecesi ünlü bir otelde çalıştığım esnada yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum.

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