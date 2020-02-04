Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiayı Twitter hesabından duyuran K.C., olaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size cumartesi gecesi ünlü bir otelde çalıştığım esnada yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum.

"Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Şahıs alkollüydü ve ilk önce elle ve sözlü bir şekilde tacizine uğradım. Ona yüz vermedim ve ondan kaçtım beni defalarca yanına çekmeye çalıştı, ona istemediğimi belirttim.

"Hatta çalışma arkadaşlarımdan biri rahatsız olduğumu anladı ve o da beni o adamın yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Ona teşekkür ettim ama sonra yönetici beni ondan uzaklaştırdığını anlayıp onu bundan alıkoydu.

"Bunun ardından beni çalışma esnasında gel bir şey söyleyeceğim diye dışarı çağırdı tekrar gelmeyeceğimi belirttim fakat ısrar etti ve emirler savurdu “gel dedim sana, işle ilgili, gelmek zorundasın” vs gibi. Ben de gitmek zorunda kaldım.

"Elimden tutup çekip organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Gittiğimde bana seni istiyorum dedi ben ona onu istemediğimi ve bu yaptığını eşinin görmesinin hoşuna gitmeyeceğini kendisine gelmesini söyledim ve yanından ayrıldım. Daha sonra çalıştığım yere geri döndüm.

"Hemen peşimden gelip “Gel iş bitti odanıza çıkıp giyinip eve gideceksiniz.” dedi kolumdan çekti ve götürdü. Ben diğer kızlar nerde onlar da gelsin dedim. Diğer kızlar odada bi sen kaldın gel giyinip gideceksin dedi. beni elimden tutup asansöre götürdü sürüklercesine.

"Ve asansörde üzerime gelmeye bana dokunmaya başladı ve ben kendine gel ne yapıyorsun saçmalama deyip onu ittim. Asansörle bir kat çıktık ve beni yan koridorun oraya çekip öpmeye-taciz etmeye başladı ona engel olamadım bırak istemiyorum deyip itmeye çalışmakla yetindim.

"Fakat üstümde inanılmaz bir güç uygulayarak beni susturacak şekilde öpüyordu. O sırada otel çalışanı, bizi gördü ve şahsı burada yapmayın abicim diye uyardı ve gitti ve ben o sırada sesimi bile çıkaramadım şoktaydım sadece kaçıp kurtulmaya çalıştım.

"İleri doğru kaçmaya yeltenince şahıs beni kolumdan çekti tekrar ben hazırlandığımız odaya doğru yönelmek istedim bırak beni gidicem istemiyorum bırak diyerek, fakat beni dinlemedi ve bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. (bahsettiğim odalar toplantı odası diye geçiyor)

"Beni kahve tezgahı olan yere yasladı ve boynumdan öpmeye başladı ve ben o sırada tüm gücümle ona engel olmaya çalıştım ama çok güçlü bir sekilde üstüme çullanmıştı bağırmamam icin ağzımı tuttu kapattı bir sıra boğazımı sıktı nefessiz kalacak gibi oldum.

"O şahsı üzerimden aldılar ve ben ağlayarak çığlıklarla odadan çıktım. Çalışma arkadaşlarım ne oldu sana diyerek durumu sordular. Ancak “beni zorladı, tüm gücümü kullandım ama direnemedim.” diyebildim.

"Çalışma arkadaşlarımdan biri (o da o gece o şahıs tarafından engelliler tuvaletine çağırıldı ve kendini zor kurtardı, onun da ifadesi mevcut) bunları duyunca çok sinirlendi ve o sapığa bağırmaya başlayınca saçı çekilerek ve üzerine şişe atılmaya kalkılarak darp edildi.