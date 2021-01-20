T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

20 Ocak 2021 17:17

Beşiktaş, yapılan testlerin ardından bir futbolcuda Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Koronavirüs PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

TIKLAYIN - Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki alacağını istiyor

TIKLAYIN - N'Koudou, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

ETİKETLER

beşiktaşkoronavirüspozitiffutbolaçıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24