Beşiktaş'ta bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş, yapılan testlerin ardından bir futbolcuda Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Koronavirüs PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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