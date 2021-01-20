N'Koudou, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti

Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı futbolla takıma önemli katkılar yapan Kevin N'Koudou alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etti. Oyuncunun menajeri de CAS'ta dava açtı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda N'Koudou'nun şirket aleyhine FIFA 20-01176 nezdinde alacak davası açtığı belirtilerek şöyle denildi:

"Futbolcu, 247 bin 500 Euro alacağı olduğunu iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından davaya cevaplar sunulmuş olup, 26 Kasım 2020 tarihinde şirkete iletilen kısa kararda, şirketin futbolcuya 180 bin 000 Euro’yu 18 Ağustos 2020 tarihinde işleyecek yıllık %5 faizi ile ödemesine hükmedildiği belirtilmiştir. Futbolcunun davada talep ettiği 247 bin 500 Euro’nun 67 bin 500 Euro'luk kısmına ilişkin talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."