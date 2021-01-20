Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki alacağını istiyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlılardan alacağı olan 17 milyon 340 lira'yı istedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 19 Aralık'ta verdiği bilgi, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği ara dönem dönetim raporunda da yer aldı.

Adresi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oldu

Buna göre Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etti. Şirket, yargılamanın devam ettiğini belirterek, söz konusu davaya ilişkin finansal tablolarında kısmi olarak bir yansıtılma yapıldığını kaydetti.

Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret:

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2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret

Avcı'nın Beşiktaş ile yaptığı anlaşma:

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2019/20 futbol sezonu için 12.000.000.-TL garanti ücret

2020/21 futbol sezonu için 12.00.000.-TL garanti ücret

2021/22 futbol sezonu için 12.000.000.-TL garanti ücret