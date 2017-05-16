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Spor

Beşiktaş liderlik koltuğunu geri aldı

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı

16 Mayıs 2017 01:49

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında zor da olsa 3 puanı kopardı. Cenk Tosun'un maçın kaderini değiştirdiği maçta Aboubakar son noktayı koydu ve Beşiktaş liderlik koltuğunu geri aldı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, 31. hafta maçında Bursaspor deplasmanındaydı. Kara Kartal bu zorlu deplasmanda maçı 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük adım attı.

İlk 45 dakikada zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun’un golüyle düğümü çözdü. Aboubakar ise 90+5’te noktayı koydu.

İlk yarıda istediği baskıyı Bursaspor üzerine kuramayan Beşiktaş, yeşil-beyazlıların büyük direnci karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.

 

Sistem değişti gol geldi

 

Şenol Güneş, son yarım saatte Atiba-Cenk Tosun değişikliği yaparak forvet sayısını ikiledi. İleride daha kalabalık olan Beşiktaş, gol yollarında hemen etkili oldu. 66. dakikada fileleri sarsan Cenk Tosun takımı adına altın golü kaydetti.

 

Bursaspor varlık gösteremedi

 

Maç boyunca mücadele açısından eskiği bulunmayan Bursaspor, hücum yolunda çok etkili olamadı. İkinci yarıda Kubilay Kanatsızkuş’un net pozisyonu dışında bir tehlike yaratamayan yeşil-beyazlılar üst üste 4 maçta da yenilgi aldı.

 

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