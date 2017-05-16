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Spor

İşte şampiyonu belirleyecek kritik maçlar

Ligde son 3 haftaya girilirken, Beşiktaş ile Başakşehir haftayı kayıpsız geçirdi

16 Mayıs 2017 01:45

Beşiktaş ile Başakşehir’in kıyasına şampiyonluık yarışı son 3 haftaya taşındı. Siyah-beyazlılar, Bursaspor’u 2-0 yenerek 68 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu. Gençlerbirliği’ni geriden gelip 2-1 yenen Başakşehir de 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

 

Beşiktaş’ın kalan maçları

 

Beşiktaş, 15. şampiyonluk ve 3. yıldız hedefine ligde 3 maçı da kayıpsız geçerken ulaşacak. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek. 33. haftada Gaziantepspor deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar, ligin son haftasında Vodafone Arena’da Osmanlıspor’u ağırlayacak.

 

Başakşehir’in kalan maçları

 

Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantileyen Başakşehir ise gelecek hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. İstanbul ekibi 33. haftada ligden düşen Adanaspor’u konuk edecek. Başakşehir son haftada ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

 

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