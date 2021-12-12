Gol düellosunda kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından zorlu lig maçında sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta son bölümde bulduğu gollerle galip gelmeyi başardı.

Beşiktaş'ın golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 90. dakikalarda Batshuayi ve 90+6'da Güven Yalçın'dan geldi. Kayserispor'un gollerini ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam kaydetti.

5 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligde kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 12. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını rakibine gol fırsatı vermeyen Beşiktaş, ardından oynadığı 12 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş söz konusu 12 maçta toplam 24 golle iki ortalamayla bu dönemi tamamladı.

Batshuayi gol hasretini sonlandırdı

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi gol hasretini Yukatel Kayserispor karşısında sonlandırdı.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Batshuayi ardından görev aldığı Galatasaray, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti.

Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti.

Bu arada Belçikalı oyuncu 90+6. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golü hazırlayan isim oldu.

Larin ligde 3 maç sonra gol attı

Beşiktaş'a 1-1 beraberliği getiren gole imza atan Cyle Larin, Süper Lig'de 3 maç sonra fileleri havalandırdı.

Ligin 12. haftasında siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta gol atan Larin, takımının Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları boş geçti.

Süper Lig'de fileleri beşinci kez havalandıran Larin gol sevincini sakatlığı bulunan takım arkadaşı Georges-Kevin N'Koudou'nun formasıyla yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ikinci yarıdaki performansı nedeniyle Larin'e tepki gösterdi. Maçın 74. dakikasında yerini Güven Yalçın'a bırakan Larin, yedek kulübesine geldiği sırada kendisine verilen montu sinirli bir şekilde yere attı.

Serdar Saatçı'dan örnek davranış

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı 10. dakikadaki hareketiyle alkış aldı.

Siyah-beyazlı ekibin rakip yarı alanında kullandığı serbest vuruş sonrası oyunculardan seken top son olarak Serdar'a çarparak dışarı çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan Beşiktaş lehine korner kararı verirken, Serdar meşin yuvarlağın kendisine çarpıp gittiği yönünde uyarıda bulundu. Şansalan, Serdar'ın bu uyarısı sonrası kararını değiştirerek autu gösterdi.

Sergen Yalçın'a destek yönetime tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar Yukatel Kayserispor'un 2-1 öne geçmesinin ardından Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar yönetim kuruluna ise tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar son dakikalarda üst üste gelen gollerin ardından ise büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar oyuncuları tribünlere çağırdı. Oyuncular tek tek tribünleri dolaşarak galibiyetin sevincini yaşadı.

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Stat: Vodafone Park Hakemler: Ali Şansalan, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan (Dk. 90+3 Mehmet Topal), Pjanic, Atiba (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal, Larin (Dk. 74 Güven Yalçın), Batshuayi Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 43 Ramazan Civelek), Hosseini, Uğur Demirok, Carole, Campanharo (Dk. 90+2 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Mane), Kemen (Dk. 62 Attamah), Thiam, İlhan Parlak (Dk. 62 Cardoso) Goller: Dk. 38 ve Dk. 71 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Larin, Dk. 84 ve Dk. 90 Batshuayi, Dk. 90+6 Güven Yalçın (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 23 Onur Bulut, Dk. 46 İbrahim Akdağ, DKk. 85 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 35 Serdar Saatçı, Dk. 64 Larin, Dk. 76 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

25. dakikada Serdar Saatçı'nın uzun pasını Batshuayi ceza sahası içinde kafayla Larin'e indirdi, siyah-beyazlı oyuncunun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

32. dakikada soldan ceza sahasına girerek rakibini çalımlayan Batsuhayi dar açısına rağmen şutunu çekti, kaleci Lung topu kornere gönderdi.

38. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağdan yaptığı ortaya altı pas üstünde iyi yükselen Thiam düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

45. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Serdar Saatçı'nın rakip yarı alanın ortasından ceza sahasına gönderdiği uzun topu Larin sol çaprazdan kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın uzun pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Rıdvan Yılmaz tek dokunuşla topu içeri çevirdi. Kaleye yönelen topu kaleci Lung, son anda kornere çeldi.

51. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi altı pas üzerinde topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.

71. dakikada Larin'in hatalı pasıyla başlayan Kayserispor atağında İbrahim Akdağ'ın ceza saha içinden yaptığı ortayı Thiam gole çevirdi: 1-2

73. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topa Vida kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top arka direkten dönerek Güven Yalçın'a çarpıp auta çıktı.

84. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Güven Yalçın'ın ceza sahası önünde verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi çaprazdan sert vurdu ve siyah-beyazlılar 3-2 öne geçti.

90+6. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Siyah-beyazlıların ceza sahası önünden başlayan atakta Güven Yalçın, Batshuayi'nin pası sonrası ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 4-2