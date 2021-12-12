Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serdar Saatçı, 4-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından çok konuşulan pozisyonu hakkında soruyu yanıtladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Önder Karaveli yönetiminde Kayserispor'u konuk etti. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-2 kazanarak ligdeki galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Topun kendisinden çıktığını hakeme söylediği pozisyon hakkında sorulan soruyu yanıtlayan genç oyuncu Serdar Saatçı, "Bize altyapımızda şerefinle oynayıp, hakkınla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz bir üç puanı alalım bize de bu yakışır" dedi.

Maçı da değerlendiren Serdar, "Enteresan duygular oldu. Geri düştük ama asla pes etmedik. Güzel taraftarlarımıza, güzel galibiyeti yaşatmak için üzerimizdeki ay yıldızlı formanın hakkını verebilmek için çalıştık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.