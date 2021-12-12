Oğuzhan Özyakup: Bana göre benim haklı olduğum, Sergen hocamıza göre de onun haklı olduğunu konular var

Yukatel Kayserispor karşısında oyuna ikinci devre dahil olan Oğuzhan Özyakup mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yedek kalmasıyla ilgili konuşan Özyakup, "Bana göre benim haklı olduğum, Sergen hocamıza göre de onun haklı olduğunu konular var" dedi.

Bu hafta çok şey yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş'ın başarılı ismi Oğuzhan Özyakup, "Maça da tedirgin başladık ama bu normal. Bunu değiştirmesi gereken kişiler yine futbolcular, taraftar ve camia. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. 2 kez yenik duruma düştük ama bugün bir tepki gösterdik sahada. Buna ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Yedek kalmasıyla ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Özyakup, "Her futbolcu oynamak ister. Bana göre benim haklı olduğum, hocamıza göre de onun haklı olduğunu konular var. Bugün oyuna girince elimden geleni yapmaya çalıştım. Derbi bizim için aşırı önemli. Kazanmamız gerekiyor." dedi.