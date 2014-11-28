Beşiktaş istediğini aldı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Beşiktaş, Asteras Tripolis’e konuk oldu.

15. dakikada Demba Ba'nın şık golüyle öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

62. dakikada Gökhan Töre, penaltıdan attığı gollü skoru 2-0'a taşıdı.

72. dakikada evsahibi Asteras Jeronimo Barrales'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

81. dakikada Asteras Tripolis, Parra'nın golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

İki takımı 11'leri

Asteras: Kosicky, Panteliadis, Mazza, Fernandez, Zisopoulos, Sankare, Parra, Kourbelis, Lluy, Goian, Gianniotas

Beşiktaş: Cenk Gönen, Serdar Kurtuluş, Pedro Franco, Ersan Gülüm, Motta, Gökhan Töre, Veli Kavlak, Hutchinson, Olcay Şahan, Sosa, Demba Ba

Karşılaşmanın önemli dakikaları

5. dakikada ceza sahası içinde Fernandez'in şutunda üst direğe çarpan top kale çizgisine düştü. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin soldan savunmanın arkasına attığı pasda, ceza sahasında topa gelişine vuran Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada Veli Kavlak'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay Şahan, müsait durumdaki Demba Ba'ya topu çıkardı. Demba Ba, kale sahası içinde müsait durumda topu boş kale yerine üstte dışarı attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 öne gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine tempoyu düşürerek başlayan Beşiktaş, 60. dakikada Olcay'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Siyah-beyazlılar, Gökhan'ın 61. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkarttı. Oyunun kontrolünü eline aldığı anlarda 72. dakikada kalesinde golü gören Beşiktaş, Hutchinson'un aynı dakikada kırmızı kart görmesiyle sıkıntılı dakikalar yaşamaya başladı. Ev sahibi takım, 83. dakikada Parra'nın golüyle skora eşitlerken, Beşiktaş rakibine başka gol fırsatı vermedi ve 2-2'lik skorla Avrupa Ligi'nde tur atladı.

İkinci yarıya Gianniotas-Baralles değişikliğiyle çift forvete dönerek başlayan Asteras, Beşiktaş yarı sahasında daha fazla görülmeye başladı. Siyah-beyazlı kalede pozisyon bulmakta zorlanan Asteras, Gökhan'ın penaltı golüyle 2 farklı yenik duruma düştü. 72. dakikada Barrales'in golüyle farkı 1'e indiren Asteras, Beşiktaş'ın da 10 kişi kalmasıyla oyuna tamamen hakim oldu. 83. dakikada skoru eşitleyen Yunan temsilcisi, kalan dakikalarda baskı kurmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve Avrupa kupalarına veda etti.

60. dakikada Goian'ın Olcay Şahan'ı düşürmesiyle hakem Manuel De Sousa, penaltı noktasını gösterdi.

61. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan Töre, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

72. dakikada Asteras farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına doldurulan topu Kourbelis, kafayla Barrales'e indirdi. Kale sahasında Barrales müsait durumda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

75. dakikada soldan ceza sahasına giren Lluy'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta, Cenk Gönen iki hamlede topun sahibi oldu.

83. dakikada Asteras beraberliği yakaladı. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda, ceza sahasında Parra'ya çarpan top kaleci Cenk'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-2.

90+1. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Demba Ba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Demba Ba'nın şutunda kaleci Kosicky, topu kornere çeldi.

Karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılan Beşiktaş, adını ikinci tura yazdırdı.