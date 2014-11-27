Trabzonspor gruptan çıkmayı garantiledi

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi L Grubu beşinci maçında sahasında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda konuk etti.

36. dakikada Belkalem'in golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı da bu sonuçla üstün kapattı.

68. dakikada konuk ekip Metalist, Volodymyr Gomenyuk'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

77. dakikada Carl Medjani kırmızı kart görerek, bordu-mavilileri 10 kişi bıraksa da, 87. dakikada Mehmet Ekici'nin golüylü Trabzonspor 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sefa Yılmaz sahneye çıktı ve Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi, maç da bu sonuçla bitti.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Fatih , Bosingwa, Medjani, Belkalem, Avraam, Yusuf, Mehmet, Soner, Cardozo, Waris, Yatabare

METALIST: Goryainov, Villagra, Torsiglieri, Pshenychnykh, Gueye, Krasnopyorov, Tkachuk, Kobin, Rebenok, Homenyuk, Jaja

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Trabzonspor rakibine oranla daha üstün bir oyun sergilerken, ilk tehlikeli atağı 10'uncu dakikada gerçekleştirdi. Oscar Cardozo'nun sol kanattan yaptığı ortaya Mustapha Yatabare, altıpas sağ içinde kafayı vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı; ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi.

24'üncü dakikada Waris'in pasında cezasahası sağ ön çizgisi üzerinde Cardozo topu düzeltip vurdu. Kaleci Oleksandr Goryainov topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

25'te Trabzon bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan cezasahasına gelen topa Yatabare'den önce Gueye ters vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

36'ınci dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mehmet Ekici'nin sol köşe bayrağı dibinden kullandığı korner atışında, ön direkte Belkalem kafayı vurdu. Top Metalist Kharkiv ağlarıyla buluşurken, Trabzonspor aradığı gole ulaştı. Belkalem'in bu golü bordo-mavililer'in UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golünü kaydetti.

42'de Yatabare ile Trabzonspor bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan Bosingwa'nın ortasında Yatabare topa hareketlendi, ancak Malili dokunamayınca net gol fırsatı kaçtı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken, Metalist Kharkiv 2. yarıya net gol fırsatını kaçırarak başladı. Eski Trabzonsporlu Jaja, cezasahası sağ içine kadar taşıdığı topu soldan bindirme yapan Pavlo Rebenok'un önüne bıraktı. Bu oyuncu altıpas içinde topu kale yerine üstten auta gönderdi ve konuk ekip mutlak gol fırsatından yararlanamdı.

53'te Mehmet Ekici'yle Trabzonspor gole yaklaştı. Bu oyuncu cezasahası sağ ön çizgisi yakınından sert vurdu, kaleci güçlükle topu çeldi.

62'inci dakikada Bosingwa sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortaladı. Mehmet Ekici'nin kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

68'inci dakikada Metalist Kharkiv'in golü geldi. Volodymyr Homenyuk cezasahası içinde buluştuğu topa sert vurdu, kaleci Fatih'in müdahele çabalarına karşın top ağlarla buluştu ve maça 1-1 beraberlik geldi.

Medjani 77. dakikada Jaja'yla mücadelesinde sağ eliyle rakibinin yüzüne çarptı. Hakem önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gösterdi ve Medjani'yi oyun dışına gönderdi.

81'de Trabzonspor yine gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

83'üncü dakikada Bosingwa şık çalımlarla topu cezasahası sağ çizgisi üzerine taşıyıp ortasını yaptı. Waris, Villagra'nın müdahelesinde yerde kalırken, Trabzonspor cephesinin penaltı beklentilerine hakem devam dedi.

87. dakikada Trabzonspor'a hayat veren gol geldi. Sefa'nın cezasahası sağ ön çizgisi üzerine bıraktığı topa Mehmet Ekici yaklaşık 25 metre uzaktan müthiş vurdu, top ağlarla buluşurken, Trabzonspor 2-1 öne geçti.

90+5'te ise Trabzonspor'un 3. golü geldi. Sefa Yılmaz, cezasahasına soldan girip çaprazdan topu kaleye gönderdi. Önce direğe ardından kaleci Goryainov'a çarpan top ağlarla buluştu ve Metalist kalecisinin kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 3-1 öne geçti.

Karşılaşma da 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken, puanını 10'a çıkaran bordo-maviler gruptan çıkmayı garantiledi.