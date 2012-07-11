Beşiktaş İnönü'de ama Eski Açık çökebilir!

Beşiktaş stat krizini aşamayınca gelecek sezon da maçlarını İnönü'de oynama kararı aldı ancak son rapor stadın tehlike arz ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu konuda İnönü tek de değil.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 yeni stat projesi için kolları sıvarken, eski statların durumunu belirlemek için bu yıl da araştırmalar yaptı.

Spor Genel Müdürlüğü'nün uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, 3 stat için tehlike çanlarının çaldığı ortaya çıktı: BJK İnönü Stadı, Ankara Cebeci ve İzmir Alsancak Stadı.

65 yıllık İnönü Stadı'nda paslanma yaşayan deniz tarafındaki tribünde risk olduğu, aşırı seyirci izdihamı veya olası bir depremde bu tribünün çökebileceği kaydedildi.

Akşam gazetesinin ulaştığı çalışmanın sonuçları şöyle:



İnönü'de 3 kritik tehlike



— Bir deprem halinde stat zayıf ve dayanıksız olduğu için yıkılabilir. Uzmanlar 7.0 ve üzerindeki depreme stadın dayanamayacağını savunuyorlar.

— Deniz tarafındaki tribünde sıkıntı var. Beton duvarlar eskimiş. Tribünlerde herhangi bir izdiham halinde veya çok seyirci alınması durumunda çökme tehlikesi yaşanabilir, risk büyük.

— Stadın genel fiziki koşulları maç oynamaya çok da elverişli değil. Tribünlerdeki duvarların eskimesinin yanı sıra tuvaletlerde sorunlar bulunuyor.



Daha önce de uyarılmıştı



Stat için geçmişte önemli bir tartışma yaşanmıştı. 2001'de yönetim, İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yapmış ve rapor hazırlatmıştı. Raporda 1947'deki teknolojiye göre yapılmış stadın acilen güçlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve taşıyıcı kolonlarda yaşanan korozyonlar (paslanma) ve yıpranma tespitlerinde bulunulmuştu. Eski yapı olarak tanımlanan stadın 1999 depreminden sonra incelettirilmesi dikkat çekerken 'Maliyet yüksek' diyerek projeden vazgeçilmişti.



Cebeci ve 19 Mayıs da yıkılıyor



SGM uzmanları, tehlike olarak en büyük riski Ankara Cebeci İnönü Stadı'nın taşıdığını belirtti. Uzmanlar yaptıkları incelemede yapının tamamen çürüdüğüne dikkat çekip 'Yeni sezonda burada maç oynamamaz' raporu verdi. Bu nedenle Cebeci İnönü Stadı maçlara kapatıldı.

1967 yılında yapılan ve 1970'lerden beri Ankara'nın ikinci ve üçüncü lig takımlarına ev sahipliği yapan stat koltuksuz 37 bin kapasiteye sahip. 1980'lerin sonunda 1 sezon Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı tarihi stat da emekliye ayrılacak.



Alsancak da tehlike altında



Altay, Karşıyaka ve Göztepe'nin maçlarını oynadığı tarihi Alsancak Stadı adeta ölümün pençesinde. SGM uzmanlarına göre stadın onarılmış da olsa durumu hiç iç açıcı gözükmüyor.

1910 yılında ilk kez açılan ve 1929 yılında bu dönemdeki haline kavuşan stat tam olarak 83 yaşında. Beton ve inşaat kalitesi düşük kalan ve yeniden yapılması gereken stat için deprem ve aşırı seyirci izdihamı halinde sıkıntı oluşabileceği açık şekilde belirtiliyor.